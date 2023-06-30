Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kulaklarıma inanamadım

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde gazeteye ziyaretime geldiler.

Neşe içinde geçen sohbet sırasında genel başkan Karslıoğlu'ndan ‘acı itiraf' derecesinde sözler duydum ki, kulaklarıma inanamadım.

Ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında inşaat gelir. Yaklaşık 300 sektörün dolaylı olarak yararlandığı inşaat sektöründe işler sanıldığı gibi çok iyi gitmiyor.

Bunun birçok nedeni var elbette

Ancak eleman konusu müteahhitlerin canını sıkıyor.

Adamlar 55 bin liraya kule vinç operatörü arıyorlarmış ama bir tane bile bulamıyorlarmış.

Paraya bakar mısınız;

Tamı tamına 55 bin lira.

Bugün bir milletvekili ya da bir profesör sanrım ancak bu kadar maaş alıyordur.

Ya da üç-beş bin lira daha fazla.

Eğitim durumuna bakılmaksızın bir operatör arıyorsunuz ama işinizi yapacak bir elaman dahi bulamıyorsunuz.

Bununla birlikte ara elamanda da aynı sıkıntı söz konusu.

İnşaat firması sahipleri bu konuyu da ülkemizde bulunan sığınmacılarla çözmüşler.

Hani bilen bilmeyen çıkıp “Bu Suriyelilerin ülkemizde ne işi var. Derhal gitsinler” diye nutuk atıyorlar ya, eğer bunu söyleyeni bir müteahhitle karşılaştırın görün bakın neler söylüyor.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kendilerine bağlı müteahhitler adına yaptığı konuşmada, “Vallahi Suriyeliler olmasa biz yandık. İnşaatlarda çalıştıracak adam bulamayız, bütün inşaatlar öylece kalır, bir adım ilerlemez. Çünkü Suriyeliler hem daha ucuza çalışıyor hem de ne iş olsa yapıyorlar. Ama Türk işçisi öyle değil. İş beğenmez, yer beğenmez, yemek beğenmez, konfor ister, fazla ücret ister vesaire vesaire. Ama Suriyeliler öyle değil. Adamların çalışmaya ihtiyacı olduğu için ne iş olsa yapıyorlar. Üstelik aralarında öyle duvarcı, sıvacı, demirci, fayansçı, parkeci, mobilyacı ustalar var ki tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek türden” diye duygularını ifade etti.

Mustafa Karslıoğlu ve yönetimi iş başına geldiği günden beri gerçekten önemli işler yapıyor, sektörün sorunlarını masaya yatırıp çözüm için gayret ediyorlar.

Bu eleman konusunda da konuya çözüm bulacak öneriler bulacaklarından ve hayata getireceklerinden eminim ancak ben hala 55 bin lira maaşla bulunamayan kule vinç operatöründe takıldım kaldım.

Ülkemizde böyle maaş alanları ancak beyaz yakalı olarak adlandırırlar.

Ve bu insanların kendilerine göre donanımları vardır. Birkaç yabancı dil bilirler, şirketleri yönetirler, milyon dolarlık ihalelerin altına imza atarlar.

Ama kule vinç operatörü için birkaç yabancı dil bilmeye, üniversite bitirmeye gerek yok sanırım.

Mesleğinde iyi yetişmiş bir elaman çok rahatlıkla bu işi yapabilir.

Buradan şu sonuç çıkıyor.

Biz her sektöre ara elaman yetiştiremiyoruz.

Eskiden meslek liseleri vardı, mezun olanlar en azından kendilerine bir iş yeri açar ailesinin geçimini sağlayabilirdi. Şimdi bu liseler kapatıldı yerine çok fazla miktarda imam hatip liseleri açıldı. Hal böyle olunca da her sektörden ara eleman naraları yükselmeye başladı.

Eğer çevrenizde kule vinç operatörlüğü yapan biri varsa ve iş arıyorsa hemen Mustafa Karslıoğlu'nu bulsun, işi de hazır, sigortası da, kalacak yeri de…