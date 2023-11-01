Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Kurultay bilmecesi

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi, 38'inci olağan kurultayını 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapacak. Kurultayın ilk günü genel başkan seçiminin, ikinci günü ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçiminin yapılacağı planlandı.

Kurultay nedeniyle tüm CHP'liler Ankara'ya akın etti. CHP'li il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, kurultay delegeleri ve partide söz sahibi olan isimler Ankara'ya karargah kurdu. Başkentte boş olan otel kalmadı. Zaten Ankara'nın en sevdiği günlerdir kurultaylar.

Kurultay nedeniyle Adana'dan da tüm delegeler, belediye başkanları ve 2024 Mart'ın da yapılacak yerel seçimlerde adaylık şansını artırmak isteyen isimler de genel merkezi abluka altına almış durumda.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kurultay öncesi yaptıkları açıklamada Adana'nın tercihinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduklarını açıklamışlardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ta bu kervana katılmışlardı.

İlk bakışta seçimi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı sanılıyor. Ancak değişimcilerin son günlerdeki çıkışı da hayli başarılı. Özgür Özel'e olan desteğin giderek arttığı iddiaları delegeleri etkileyecek düzeyde. Yine de on söz sandıkta ve oylarını kullanacak kurultay delegelerinin tercihinde.

Adana delegesinin oyunun hangi isme gideceği belli O yüzden Adana ekibinde kurultayı hangi ismin kazanacağından çok yerel seçimlerde hangi ismin ön plana çıkacağının heyecanı var. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıları için çok ayıda isim Ankara'da. Hem partinin kurmayları ile hem de seçimlerde etkili olacak isimlerle yoğun kulisler yapılıyor.

Herkesin elinde dosya, herkesin dilinde türlü iddialar var. Tek amaç kendi ismini ya da desteklediği adayın adını belleklere kazımak. Yani CHP kurultayı bilmece gibi.

Herkes yarışın içinde. Kimi genel başkanlık için, kimi partide üst görevlere gelmek için, kimi 2024 Mart'ın da yapılacak yerel seçimde partisinin adayı olarak elini kaldırılması için, kimi de yeni imkanlar sağlamak için çabalıyor. Sonucu hep birlikte göreceğiz.