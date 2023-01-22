Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Meslek örgütleri önemli

Ülkemizde çalışan kesimlerin ne kadar zorlu şartlar altında olduğu, başta emeğinin karşılığını alamamaktan başlayan sorunlar sarmalına çalışma koşullarının ağırlığı, mesai saatlerinin düzensizliği, özellikle özel sektörde çalışan kesimlerin patronun iki dudağının arasında olduğu bir gerçek.

İşte burada devreye meslek örgütlerinin ne kadar önemli olduğu giriyor.

Arkasında sağlam ve güçlü meslek örgütü bulunan çalışanların en azından daha fazla ezilmediği, haklarını elde etmekte çok zorlanmadığı en azından emeğinin karşılığını yeterli olmasa da aldığı bir gerçek.

Adana'da görev yapan gazetecilerin bir çoğunun üye olduğu bir meslek örgütü var. Kurulduğu günden beri üyelerine imkanları ölçüsünde hizmet etmeye çalışan, gazetecilerin işlerini daha iyi koşullarda yapmalarını sağlamak için çaba harcayan bir meslek örgütü.

22 Ocak 2023 pazar günü Adana'da görev yapan çok sayıda gazetecinin üye olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 31. olağan genel kurulu yapıldı. Cafer Esendemir genel kurulun isteği üzerine yazılan açık oylama ile güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Yönetim Kuruluna ise Sefa SAYGIDEĞER, Mehmet SERBES, Abdullah Engin KANBER, Mutlu METE, Hüseyin ARAT, Mustafa ÖZKE, Yasemin ATASOY, Süreyya Uri AKSOY, Kadir ADIYAMAN, Çetin ULUCAN, Dilek AKIN, Recep ŞENYURT, Bülent SERİN ve Mustafa AKKÖSE seçildi.

Başkan Cafer Esendemir, zor şartlarda görev yapan basın çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini, basın meslek ilkelerinin titizlikle uygulanması için meslek içi eğitim başta olmak üzere bir dizi çalışma yapılacağını, basının saygınlığının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verecekleri söyledi.

Bazı muhalif seslerin çıktığı genel kurul sonrasında görüştüğüm bir çok meslektaşım, ÇGC'nin her türlü olumsuzluğa karşın işlevini yerine getirmeye çalıştığını ifade ettiler. Hele başkan Cafer Esendemir'in başı sıkışan meslektaşlarının günün hangi saatinde olursa olsun yardımına koştuğunu, özellikle kendisi ya da yakınları hasta olan gazetecilerin yanında olduğunu, hastane süresince yakından ilgilendiğini bu durumun herkes tarafından takdirle karşılandığını söylediler.

Yazımın başlığında meslek örgütlerinin öneminden bahsettim ya; buna en büyük örneklerden biridir.

Ulusal ve yerel gazeteler, yerel televizyonlar, radyolar, ajanslar ve basın bürolarında çalışan medya mensuplarının her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Cafer Esendemir ve yönetimi, görevini yaparken haksızlığa uğrayan gazetecilerin yanında yer almış, yerel yönetimlerin gazetecilere yönelik hizmetlerinin artırılmasını sağlamak için gayret göstermiş, toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları için basın paso kartı uygulamasının takipçisi olmuş, özetle imkanlarını zorlayarak gazetecilerin daha iyi şartlarda görev yapmalarını sağlamak için çaba harcamıştır.

Kişi ve kurumları eleştirmek çok kolay. Eğer meselelere olumsuz çerçeveden bakmak istersek şurada sıralayacağımız bir çok madde çıkar.

Bizim amacımız üzüm yemek bağcı dövmek değil.

Medya mensupları için önemli yere sahip meslek örgütlerine biz çalışanlar sahip çıkarsak, örgütümüz daha güçlenir, bize dönük hizmetleri daha yaygın ve etkili olur.

Onun için oturduğumuz yerden meslek örgütümüzü yermek yerine olumlu yönlerine bakarak alkışlamak daha doğru olur kanısındayım.