Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Rektör Orhan Aydın, “Tarsus sizi özlüyor!”

Ülkemizde birçok ilden daha büyük olan Tarsus'ta eğitim veren Tarsus Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı çok özlediğini söyleyen ilçe halkı, “Rektörümüzü ilçemizde yapılan resmi törenlerin neredeyse hiç birinde göremiyoruz. Kendisi Mersin'deki törenlere giderken, buradaki törenleri izlemesi için genel sekreterini görevlendiriyor” iddiasında bulunuyorlar.

Tarsus'un yıllardır Mersin ile Adana arasına sıkışıp kaldığını, bu yüzden il olma hakkını elde edemediğinden yakınan ilçe halkı, “Tarsus çok kadersiz bir kent. Yıllardır il olmak istiyoruz ama olmadı. Tarsus, nüfus yoğunluğu, ekonomi, sosyal yaşam ve milli değerler açısından birçok ilden hem büyük hem güçlü. Ama güçlü bir lobimiz olmadığı için il yapılmadık. İkinci sınıf insan muamelesi görmek istemiyoruz. Siyasiler bize sırtını dönünce bürokratlarda aynı şekilde davranıyor” diye dert yandılar.

Göreve başladığı günden beri yaptığı hizmetlerle göz dolduran ancak resmi törenlerin çoğuna katılmayarak halkın şimşeklerini üzerine çeken Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın'ın mutlaka kendine göre bir açıklaması vardır. Ama ilçe halkının bu serzenişine de kulak tıkamamalı. Mersin Valiliği'nden gelen davetlere elbette icabet etmeli ama ilçe merkezinde yapılan törenlerin en azından birkaçına iştirak etmeli. Mesela Tarsus'un kurtuluş bayramı ilçeye özeldir. Böyle bir günde Rektör Aydın'ın protokol erkanındaki yerini aması herkesi mutlu eder. Sayın rektörün bu konuya özen göstereceğine inanıyorum.

MERSİN VALİLİĞİ BASIN MÜDÜRÜ

Yukardaki konuya virgül atıp bir başka konuya değinmek istiyorum. İlçe halkının Rektör Aydın'ın 10 Kasım törenlerine Mersin'de katıldığı iddiaları üzerine Valilik Basın Müdürü Samet Bey'i arayarak törenlerden fotoğraf istedim. Samet Bey, Mersin basınına toplu olarak fotoğraf ve haber servisi yaptıklarını ancak bizi istediğimiz fotoğrafların ise ancak saat 15.00'te gönderebileceklerini söyledi. Ben de tamam diyerek telefonu kapattım.

Peki o saatte geldi mi fotoğraflar, tabi ki hayır.

Gazete baskıya hazırlanıyordu ama Valilik Basın bürosundan gelen bir şey yoktu.

Oysa valilik basın büroları, kentin valisinin katıldığı tüm törenleri fotoğraflı olarak gazete ve ajanslara geçer. Kuruluş amaçları budur zaten. Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay valilik basın büroları buna en güzel örnektir. Bir basın mensubunun isteği mutlaka yerine getirilir.

Ancak Mersin'de bunu elde etmek mümkün değil.

Belki de 10 Kasım törenleri Cuma gününe denk geldiği için Samet Bey makama değil evine gitmeyi tercih ettiyse, bizim isteğimiz güme gitmiştir.

Mersin'de göreve başladığı günden beri tüm sorunlara ışık tutan, herkesin takdirini kazanan hizmetlere imza atan Vali Ali Rıza Pehlivan'ın ilk bakışta küçük ancak irdelendiğinde önemli sayılacak bu konuya bir düzen getireceğine inancımız sonsuz.