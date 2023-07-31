Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sarıçamlı depremzedeler yardımlardan neden muaf tutuluyor

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan son 500 yılın en büyük felaketi sonrası bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da birçok çelişkili uygulamaya tanıklık ediyoruz.

Bu çelişkilerden bir tanesi de depremden etkilenen bölgelerde yaşayan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda görülüyor.

Bilindiği üzere hükümet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 11 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan kararnameye göre Türkiye’de depremden etkilenen 11 ilde ve buna bağlı ilçelerde yaşayan kamu personeline tazminat ve deprem sebebiyle Fazla çalışma ücreti ödeme kararı almıştı.

Bu karar elbette giden canları yerine getirmeyecekti ancak bu bölgelerde görev yapan belki evleri yıkılmış, belki can kayıpları yaşamış yuvaları dağılmış arabalarını eşyalarını kaybetmiş ve bir çoğunluğu bunu geri getirme şansı olmayan kamu personeline bir destek niteliğindeydi.

Son derece olumlu ve yararlı bir uygulama. Ancak, bu uygulamada öyle bir çelişki yaşandı ki buna şaşmamak mümkün değil.

Depremden etkilenen 11 ilden birisi olan Adana’da Seyhan, Yüreğir, Kozan Çukurova gibi ilçeler deprem tazminatı ve Fazla çalışma ücreti kapsamına sokulurken depremde yüzlerce evin hasar gördüğü Sarıçam’da yaşayan kamu personeli ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

Evet Sarıçam’da belki yıkılan büyük binalar altında kalan insanlar olmadı ancak her birisi 3-5 yıllık olan Hatta birçoğu sıfır olan çok sayıda apartman bir daha oturulamayacak biçimde büyük hasar gördü.

Buralarda oturan 10 binlerce kamu çalışanı da yer deprem bölgelerde olduğu gibi mağdur oldu fakat Adana’nın Seyhan Ceyhan Yüreğir Kozan Çukurova gibi ilçeleri bu tazminat kapsamında içine alınırken Sarıçam ise bunun dışında tutuldu.

Düşünün Yüreğir ile Sarıçam’ın uzaklığı bir iki kilometre Çukurova ile Sarıçam’ın aynı şekilde sınırı var yani bir ilçeden bir diğerine birkaç dakika içinde gidip gelebiliyorsunuz.

Şimdi bunlardan birinde yaşayanlara deprem tazminatı ödenirken diğerlerine ödenmemesi büyük infiale yol açıyor. Bana e-mail atarak telefon açarak mesaj göndererek ulaşan bir sürü kamu çalışanı arkadaşım dostum kardeşim bu ayrımcılığa bir son verilmesini beklediklerini söylüyorlar. Nitekim ben de buradan yetkilileri uyarmak istiyorum.

Başta da sayın Adana Valisine sesleniyorum; Sayın Valim, lütfen bu konuya bir el atın ve Adana’nın ilçeleri arasındaki bu haksızlığı giderin Sarıçam’daki kamu personelinin mağduriyetlerine bir son verin…