Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Sayın Tepe haklı ama, aması var

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depreminin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi nedeniyle dünyanın dört bir yanından yardım ekipleri, ülkemize gelerek depremzedelere el uzatmış, ülkemizin ve dünyanın her yerinden gönderilen yardım kolileri ise depremzedelerin yarasına bir parça olsun merhem olmaya çalışmaktadır.

Türkiye, tarihi boyunca görülebilecek en büyük felaketi yaşadı. 200 binden fala bina yıkıldı. On binlerce bina ise ağır ve orta hasarlı. Depremin ilk gününden beri büyük sıkıntı yaşayan depremzedelerin büyüm bölümü, bulunduğu kenti terk ederek yakınlarının yanına gitti. Kalanlar ise oluşturulan çadır kent ve konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Hayırseverlerin ve devletin gücü ile oluşturulan yardımlar sayesinde günlük yaşamlarının devam ettiren depremzedelere destek olmak isteyen yüzlerce kurum arasında bulunan GAHİP Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün talimatına uyarak kolları sıvamış ve yardım kolilerini yola çıkardı. Okul Müdürü Ümit Barkın Gürler, alkışlanacak bu hareketi başlatmadan önce İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'yi aradı ancak ulaşamadı.

Deprem çalışmasının yoğunluğu nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile kontak kuramayan Okul Müdürü durumu yardımcısı İbrahim Necip Kafadar'a iletti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar bunun üzerine yardım kolilerinin gönderilmesi hususunda bir sorun olmadığını, yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine gönderilebileceğini belirtti.

Malatya, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'ye 14 Şubat 2023 tarihinde ulaştırılan bu yardım kolileri GAHİP Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Barkın Gürler'in başına iş açtı. Yapılan bu girişimden haberinin olmadığını söyleyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, bu nedenle soruşturma başlattı ve okul müdürünü açığa aldı.

Burada Yasin Tepe'yi suçlamak istemiyorum. Zira çalışkanlığı ve sağ duyulu olması nedeniyle bilinen Yasin Tepe'nin haksız yere iş yapmayacağı bir gerçek ama okul müdürü de yanlış bir iş yapmamış. Dünyanın birbiri ile yardım yarışına girdiği şu dönemde, günde 35-40 bin ekmek üreten stratejik bir öneme sahip olan okulun hazırladığı yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında ön ayak olmuş.

Genel müdürlüğün talimatına uyan, üst makamına gerekli bilgiyi veren Okul Müdürü Ümit Barkın Gürler'in bir an önce görevine iade edilmesi gerekir kanaatindeyim. Dürüst bir devlet görevlisi olan il milli eğitim müdürü Yasin Tepe'nin konuyu böyle değerlendireceğinden, açığa alma eylemi hukuki bile olsa durumun nezaketi açısından gerek olmadığı ortadadır.

Kaldı ki; deprem bölgesine kim bir kibrit çöpü gönderiyorsa biz onu takdir etmeli ve tüm kolaylığı sağlamalıyız. Bence Yasin Tepe de aynısını yapacaktır. Yanlış bir değerlendirme sonucu alelacele açığa alınan okul müdürünü geri görevine iade ettiği gibi yardım çalışmaları konusunda daha da yüreklendirmelidir.

Durumu yakından takip edeceğim. Eğer Yasin müdür bu örnek hareketi gerçekleştirirse bunu seve seve okurlarıma duyurmayı da görev bilirim.