Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Vali Elban’ın dikkatine

6 Şubat'ta meydana gelen büyük felaketten etkilenen illerin birisi de Adana.

Depremin vurduğu illerde yapılan tespitlerde yaklaşık 160 binden fazla binanın ağır ve orta hasarlı olduğu, bu binaların da bir an önce yıkılmasının gerektiği belirlendi.

Adana'da Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, depremde hasar gören binaları inceleyip rapor oluşturdu.

Daire sahiplerinin büyük çoğunluğu da verilen bu rapor doğrultusunda hareket etti.

Kimi hasarlı dairesindeki eşyalarını alıp başka bir eve taşındı, kimi eşyalarını dahi almaya fırsat bulamadı.

Kimi de kaderine razı olup başka illere gitme hazırlığına başladı.

Ancak itirazlar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri bazı binalarda yeniden inceleme yaptı.

Daha önce ağır veya orta hasarlı raporu verilen binalara az hasarlı raporu vermeye, kat maliklerini de evlerine geri taşınmaya davet etti.

Bu gelişmeler bir anda ortalığın karışmasına neden oldu.

Daha önce evlerine orta hasarlı raporu verilen ve evlerinin yıkılarak yeniden yapılmasını bekleyen, bu süreçte de kendilerine yeni bir yaşam şekli oluşturan vatandaşlar, evlerine verilen ikinci raporun şokunu yaşadılar.

Bu durumun arkasında başka işler olduğunu savunan kat malikleri, “Çevre Müdürlüğü ekipleri bir binaya gelip inceleme yaptılar. Orta hasarlı raporu verdiler. Bizler de bu rapora dayanarak kendimize yeni bir yaşam şekli oluşturduk. Şimdi de evlerimizin az hasarlı olduğunu söylüyorlar. Biz kime, hangi rapora inanacağız. Bu süre zarfında yaptığımız masrafları kim karşılayacak? Bugüne kadar yaptığımız başvurulardan olumlu sonuçlar alamadık. Tek isteğimiz evlerimizin gerçekten titizlikle incelenip ona göre rapor verilmesi. Biz devletimizin vereceği karara razıyız. Kulağımıza bir yığın dedikodu geliyor. Binalarının yıkılmasını istemeyen bazı müteahhitlerin adamını bularak raporları değiştirdiği iddia ediliyor. Eğer durum böyleyse vay halimize. Bu yüzden Adana Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban'dan bizlere destek olmasını ve yetkili ekipler tarafından hasar tespitlerinin yapılmasını istiyoruz” diye dert yandılar.

Göreve başladığı günden beri Adana halkının her türlü sorununa çözüm bulan Vali Süleyman Elban'ın bu konuya da el atacağını, rapor mağduru kat maliklerinin yaşadığı kargaşayı ortadan kaldıracak çalışmayı kısa zamanda yaptıracağını ümit ediyoruz.

“ADANA'YI BİLİYORUZ”

Memleket Partisi Adana 1. Sıra Milletvekili adayı Tarkan Kulak ziyaretimize geldi.

Kent halkının yakından tanıdığı bir ailenin evladı olan Tarkan Kulak, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde herkesin oyuna talip olduklarını belirterek, “Ben Adana'da doğdum, bu kentte büyüdüm. Bu kentten kazandığımı yine bu kent için harcadım. Adana'nın sorunlarını yakından biliyorum. Çünkü bu kentte yaşıyorum. Herkesle konuşuyor, herkesin dertlerini taleplerini dinliyorum. Eğer ülkemizin en güzel kentlerinden biri olan Adana'nın sorunlarının meclise taşınarak çözümünü istiyorsanız oylarınızı istiyorum” dedi.

Genç ve başarı iş insanı Tarkan Kulak'a çıktığı siyaset yolunda başarılar diliyorum.