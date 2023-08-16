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Akıl mı? Vicdan mı?

Üç kişi giyotinle idama mahkûm olur.

Bunlardan biri papaz, biri hakim, biri de fizikçi…

İdam sehpasına ilk papaz çıkarılır. Başını giyotinin altına yerleştirir ve sorarlar:

– Son sözün nedir?

Der ki:

– Ben Allah'a inanıyorum, O beni kurtaracaktır. Allah… Allah… Allah…

Giyotini indirdiklerinde boynuna birkaç santim kala giyotin durur. Halk şaşırır ve hep bir ağızdan bağırır:

– Onu serbest bırakın; Allah sözünü söylemiş ve onu korumuştur.

Böylece papaz idam edilmekten kurtulur… *Sıra hakime gelir, ona da sorarlar:

– Demek istediğin en son söz nedir?

Der ki:

– Ben papaz gibi Allah'a inanmıyorum. Ama adalete güveniyorum. Adalet… Adalet… Adalet…

Giyotini indirirler, giyotin hakimin de boynuna birkaç santim kala durur…

Bunun üzerine insanlar tekrar şaşırır ve bağırırlar:

– Adalet sözünü söyledi, onu serbest bırakın.

Böylece hakim de boynunun kesilmesinden kurtulur…

Sıra fizikçiye gelir. Ona da

– Son sözünü söyle derler

Der ki:

– Ben ne Allah'a inanan bir papazım, ne de adalete güvenen bir hakim.. Bildiğim tek şey şudur: Giyotinin ipinde bir düğüm var ve o düğüm giyotinin tam inmesine engel oluyor.

Görevliler giyotini kontrol edince gerçekten de bir düğüm olduğunu görürler. Düğümü açıp tekrar bırakırlar, böylece fizikçinin başı bedeninden kopar. (alıntı)

Toplumdaki “düğümler” ve sorunlara işaret edip gerçekleri söylemenin acı sonuçları olabilir!

Gerçeği söylemeye cesareti olanlar, bedel ödemeyi göze almalıdır…

Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'a selam olsun. GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM!

SON SÖZ; Eğer bir gün aklınla vicdanın arasında kalırsan vicdanını seç. Çünkü aklın çıkarını, vicdanın insanlığını korur….! NEVABİT