PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Artık canımız acıyor

Yurttaş soruyor? Benim ülkemde iktidarın yıllardır ağırladığı gerçek sığınmacı sayısının kaç olduğu ve bunlara harcanan milyar dolarların gerçek miktarı ne?



Değerli okurlar; bunu neden dile getirdim? Gerek iktidar, gerekse muhalefetin açıkladıkları sayı ve harcanan milyarlar arasında büyük farklar var. Bu farklar çok düşündürücü! Yurttaş , iki arada bir derede kalıyor. Gerçek rakamlar ne? Madem ki, ülkede yaşayan vergisini veren

bireyler olarak vergi ödüyoruz. Öyleyse, bu konuda tüm gerçekleri öğrenmek hakkımız değil mi?



Bu konu artık öyle hale geldi ki ‘kanayan bir yara' halinde.



Yönetenler, sokağa çıkın insanlara kulak verin, sokak diyor ki “ bu tablo karşısında biz enflasyonu, pahalılığı, yokluğu, açlığı unuttuk. Bizim için tek konu var



BEKA…



Sığınmacıların gelecekte ülkenin başına ne büyük sorunlar açacağını Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ. İstanbul'daki sığınmacı istilasını da sık sık Gürsel Tekin dile getiriyor. Gürsel Tekin'in gazetemiz SÖZCÜ'deki resimli ortaya koydukları haberler insanı ürpertiyor.



Sayın Özdağ, sayının 15 milyon olduğunu dile getirirken, bunlar için harcanan miktarın, yetkililerin açıkladığından kat kat fazla olduğunu belirtiyor. Burada dikkat çeken ,sayın Erdoğan'a, danışmanların halen sığınmacı sayısının 5 milyon olduğunu iletmeleri!!



Sayın Erdoğan seçim döneminde “sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız'' derken, ABD'de ki bir toplantı da ”Biz mültecilere ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya aynen devam edeceğiz” diyor.



Sayın Erdoğan New York'ta katıldığı Concordia Zirvesi'nde kendisine yöneltilen “Türkiye, diğer tüm ülkelere kıyasla daha fazla mülteciyi ülkesinde misafir ediyor. Uluslararası kurumlar ve çevreler söz konusu olduğunda bugün sizce küresel göç krizine yeterince cevap verilebiliyor mu?” sorusuna, “Türkiye'de ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ‘acımasız'. Seçim kampanyasında ‘seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' demek suretiyle tehdit savurdu. Biz ise tam aksi… Biz 5 milyona yakın mülteciye bütün gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diyor.



14 ve 28 Mayıs seçim dönemlerinde, meydanlarda devlet büyüklerinin sığınmacılarla ilgili sözleri hala arşivler de. Henüz mürekkebi bile kurumadı. ABD'de göçmenlerle ilgili sayın Erdoğan'ın dile getirdikleri ile seçim dönemindeki söylediklerini dinleyen yurttaş, arkadaş bu nasıl bir iş, içerde başka, dışarıda başka…



Biran önce, ne yapılması gerekiyorsa yapılıp, bu sığınmacılar ülkelerine gönderilmeli!!!!



Bu konuda Sümerolog Sayın Muazzez Hilmiye Çığ'dan tarihi alıntı…



SÜMERLER'İN HAZİN SONU…



Sümerler günümüzden 7-8 bin yıl önce Mezopotamya’ya yerleşerek yüksek bir uygarlık kurmuşlardı.



Sümerler kurdukları uygarlıkta rahat ve rehavet içinde yaşarken, yıkılışından 100-150 yıl kadar önce yani günümüzden 4500 yıl önce Arabistan içlerinden Akad diye adlandırdıkları kavmin insanları Sümer kentlerinde çalışmak için akın akın gelmeye başlar…



Bir kısım Sümerler bunlara karşı çıksa da diğerleri ucuz ve kolay işçilik ve köle gözüyle baktıklarından göz yumarlar.



150 yıl içinde işler değişir, Akadlar kentleri yakıp yıkar, Sümerleri öldürür ve sonra iktidarı ele geçirirler.



Sümerlerin son günlerinde bir bilge kil tablete şöyle yazıyor:



“FARK EDEMEDİK GEÇ KALDIK.

AMAN TANRIM BU VAHŞİLER HEPİMİZİ YOK EDECEK.

TANRIM BİZİ AFFET.

BİZDEN SONRA GELENLER BUNLARI OKURSA BELKİ DERS ALIR.”



SON SÖZ; “Geçmişini bilmeyeni

Gelecek topa tutar!”

ANONİM