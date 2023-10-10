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Atatürk’ün kızları

Sevgili Okurlar, hayat, kendini okumayı becerebilenlere mükemmelliğini her zaman gösterir. Ama okuyabilenlere!!!

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutlayacağımız 2023 yılına Türk kadınının damgasını vurması müthiş bir keyif! Göğüslerimizi kabarttıkları yetmedi cesaretleriyle de içimizdeki karanlığı aydınlattılar. Yitirilen umutları yeşerttiler…

FİLENİN SULTANLARI, hem sahada hem dışarıda müthiş mücadele ettiler. Helal olsun size kızlar.

MERVE TUNCEL, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

ZEYNEP YETGİL, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

YASEMİN ADAR YİĞİT, altıncı kez Avrupa Şampiyonu oldu.

SUDE YAREN UZUNÇAVDAR, Avrupa Oyunları'nda Tekvando kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı.

GÜLİSTAN TURAN, 3. Avrupa Oyunları'nda 51 kiloda altın madalya kazandı.

NESRİN BAŞ, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazandı.

BAŞAK MİRELİ, 12 metrelik “İstanbul” adlı teknesiyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadın olarak tarihe geçti.

BUSE NAZ SÜRMENELİ, 3. Avrupa Oyunları'nda Boks branşında 66 kiloda altın madalya kazandı.

BEDİHA TAÇYILDIZ, 3. Avrupa Oyunları'nda Muay Thai 63,5 kiloda altın madalya kazandı.

NAFİA KUŞ, 3. Avrupa Oyunları'nda 73 kiloda altın madalya kazandı.

NAZ ARICI, Uluslararası Yetişkin Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda 5. kez Dünya Şampiyonu oldu.

MERVE NUR EROĞLU, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ŞAHİKA ERCÜMEN, Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekorunu kırdı.

TUĞBA DANIŞMAZ, 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda kadınlar 3 adım atlamada dünya şampiyonu oldu.

EMİNE ARSLAN, 2023 Avrupa Oyunları'nda Kick Boks 52 kiloda altın madalya kazandı.

AYSU TÜRKOĞLU, Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını aldı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU, 2023 Avrupa Oyunları'nda Boks kadınlar 50 kiloda şampiyon oldu.

DİLEK KOÇAK, 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya azandı.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

ELİS ÖZBAY, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ADA ZEHRA ANLATICI, 2023 Down Sendromlu Avrupa Yüzme Şampiyonasında (SU-DS Avrupa Şampiyonası ) 200 Metre Kurbağalama stilinde birinci oldu.

DURU ÖZER, İsviçre'de yapılan Avrupa Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı.

Atatürk'ün Kızları bilimde mi ne yaptılar; ASU ÖZDAĞLAR. Onun başarısı belirli çevreler dışında pek bilinemedi. Kendisi ODTÜ Elektrik-Elektronik mezunu. Bilim Dünyası onu konuşuyor. Türkiye’nin gurur duyması gereken kadınlardan biri daha…

Sadece mezunlarının kazandığı NOBEL sayısı 72 olan ve bu Nobel ödüllerinin 15 tanesini son 5 yıl içinde kazanan Amerikan üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bölümü BAŞKANI oldu….

İşte bizim gurur duyduğumuz Atatürk'ün evlatları, KADINLARIMIZ…

SON SÖZ: Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak

istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK