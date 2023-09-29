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Bataklıklar kurutulsun

Ülkem insanı yokluk ve yoksullukla boğuşuyor. Tüm bu zorluklar yetmezmiş gibi, kent sokakları taşlı sopalı kavgalar, kurşunlanan kıraathaneler ve kadın cinayetleri ile adeta bir arena. Geçmişte varoşlarda görülen bu olaylar, artık kent merkezlerinde güpegündüz yaşanıyor.

Değerli okurlar; İstanbul'u, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu çete reislerinin mekan tuttuklarını, çetelerin kendi aralarındaki hesaplaşmalardan anlıyoruz. Uyuşturucu trafiğinin son dönemlerde arttığını da güvenlik güçlerinin yakaladığı tonlarca uyuşturucudan anlaşılıyor.

Seçimler bitti, Sayın Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Kabinenin tümüne yakını değişti. Eski kabine üyeleri milletvekilliğine kaydırıldı. Kabine değişikliğinde 7 yıl İçişleri Bakanlığı yapan Sayın Soylu da milletvekilliğine kaydırıldı.

Yeni kabinede İçişleri Bakanı, İstanbul eski valisi Sayın Ali Yerlikaya oldu. Yeni bakan, müthiş bir başlangıç yaparak, tüm illegal işlere bulaşmış çetelere karşı savaş başlattı. Son zamanlarda Ankara'da yapılan operasyonlarda, yurt dışına kaçmak üzere olan bir kişi yakalandı. Bu kişinin ifadesi sonucu polis ve yargı ile ilgili tatsız iddialar ortaya atıldı. Sayın Yerlikaya sessiz ve sakin “Bu kanun tanımazların tümünün inlerine gireceğiz” dedi.

Değerli okurlar; İçişleri Bakanı’nın bu kararlı tutumu kamuoyunda büyük bir sevinç yarattı. Geçmişte toplumun gazını almak için bir iki operasyon yapılıp bitirilirdi. Ancak Sayın Yerlikaya kararlı idi, kesin konuşuyor ve “inlerini başlarına yıkacağız “ diyordu.

Güvenlik güçleri bu operasyonları yapıp, bu suçluları yakalıyor ve yargıya teslim ederken, birkaç gün önce durup dururken, Sayın Bahçeli'den medyaya bomba gibi bir haber düştü.

Sayın Bahçeli “MHP, Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır” diyor.

Sayın Bahçeli neden rahatsız oldu da böyle bir konuşma gereği duydu?

Sayın Soylu neden sahipsiz olsun. Arkasında dağ gibi partisi AKP var…

Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı AKP kanadında değişik yorumlara neden oldu. Bir kesim bu ne demek, ne anlama geliyor yorumlarken, bir kesim de Sayın Bahçeli kendine gelsin, AKP'ye gözdağı mı veriyor diye yorumladı…

İlginç olan da bir AKP milletvekiline, başka bir partinin Genel Başkanı sahip çıkıyor!

Sayın Bahçeli, “Sayın Süleyman Soylu, Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğuna da bir saniye oturmayarak dağ, tepe demeden dolaşmış , bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır” dedi. Sayın Bahçeli, “Soylu'ya itibar cellatlığı yapılıyor” diyor.

Bayram değil, seyran değil, durup dururken Sayın Bahçeli'nin böyle bir konuşma yapması medyada ve kamuoyunda değişik yorumlara ve iddialara neden oldu.

Bu operasyonlar yapılırken, kimse Sayın Soylu'nun kaşının üstünde kara var demedi ki, Sayın Bahçeli neden bu konuşmayı yapma gereği duydu?

Bu tür bir konuşma yapılırsa, kamuoyunda da çeşitli yorumlar yapılması kaçınılmaz oluyor.

Yeni İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya görevini yapıyor ve son dönemlerde toplum huzurunu ortadan kaldıran çetelere gerekli operasyonlar yapıyor ve yapmaya devam edileceğini ifade ediyor. Toplum huzuru ve mutluluğu için yapılan çete operasyonlarından, kim veya kimler neden rahatsız olsun ki?. Böyle bir rahatsızlık varsa kamuoyuna açıklanmalı.

Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı TV ve medyada değişik soru ve yorumlara neden oldu.

Bir kesim, Sayın Bahçeli bu konuşmayı yaparak, kime gözdağı veriyor? Hükümet ortağına mı, güvenlik güçlerine mi, yargıya mı derken…

Bir kesimde bu operasyonlar devam ederse bir yerlere gideceğinden mi kuşku duyuluyor diye dillendiriliyor.

Kamuoyunda bu konu tartışılırken, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin sarayda 45 dakikalık görüşmeleri de yeni iddialara kapı açtı.

Bu operasyonlar nereye giderse gitsin mi? Yoksa, bir iki ufak operasyon yapılarak geçiştirilecek mi? Göreceğiz…

NOT; Bir okurum, özellikle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bir mesajını iletmemi önemle rica etti “Sayın Bahçeli, birkaç gün önce, medyaya bir ifadede bulundu. Türk milleti, Araplarla tek milletmiş. Bu hadsizlere hadlerini bildirirseniz size minnettar kalacağım.”

SON SÖZ: Herkes biliyor, geminin su aldığını… Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu… LEONARD COHEN