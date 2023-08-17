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Duyduklarımız

– Milli Piyango çekilişlerinde hile yapıldığına ilişkin videolar ve iddialar ortada dolaşırken, MP müdürü görevden alınıp, yerine piyangonun dinen haram olduğu vaazları veren vaizin oğlu müdür yapıldı.

– Kadınların çalışması haram diye vaaz veren din adamının kızı, terfi ettirilerek müdür yapıldı.

– Çorum’da Hayvanları Koruma Derneği'nin açılışında koyun kesildi.

– Ankara’da kendini peygamber olarak tanıtan 3 kişi, vatandaştan 2.5 milyon TL topladı (tokatladı).

– Yetkililer, tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını açıkladı.

– Sivas’ta 700 yıldan eski mermer, plastik olup olmadığının anlaşılması için kırıldı, mermer gerçek çıktı (2005).

– Türkiye’de beyzbol oynanmadığı halde, beyzbol sopası satışı patladı. En çok beyzbol sopasını taksici ve dolmuşçular alırken, en çok satılan il ise Adana oldu.

– Türkiye’de 600 bin yaşayan ölünün emekli maaşlarını çektiği anlaşıldı ve bu konuda geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

– Kadıköy’de intihar etmek için çatıya çıkan adamı izleyenler, “Atla, Atla” diye tempo tutunca, intihardan vazgeçen genç, izleyenlerin üstüne işedi.

– Bir Milliyetçi parti büyüğümüz, İstanbul kanalı soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir diyor, partisi bir iskeleye yanaşınca, Kanal İstanbul'dan rahatsızlık duyanlar şuursuzdur diyor…

– Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı, bonzai kullanmak iddiasıyla tutuklandı.

– Bir il valisi, Coca Cola protestosu için, aynı şirketin ürettiği Fanta meşrubatını içerek protestosunu gerçekleştirdi.

– TV’de yemek programı sunan Ece isimli manken, kendi yaptığı ıspanaklı krepten zehirlenerek hastanelik oldu.

– TÜBİTAK tarafından beğenilmeyen öğrenci projesi, yurt dışında bir yarışmada, “En İyi Projeler” arasında dünya birincisi seçildi.

– TÜBİTAK’ta sahte diplomaları araştırmakla görevli birimin başındaki kişinin, diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

– İstanbul havalimanını işleten firmanın kira borcu 1.2 milyon Euro, 2043-2044'e ertelendi.

– Merkez Bankası'nın enflasyonu yüzde 58 olarak açıkladığı ülkemizde emekli aylığı yüzde 25 artırıldı.

– Enflasyonun yüzde 58 olduğu Merkez Bankası'nca açıklanan ülkede, AKP iktidarı yasayla kira artış miktarının yüzde 25 olacağını buyurdu.

– Bir büyüğümüz, Abdülhamit'in tahtta olduğu 33 yıl boyunca Osmanlı bir gram toprak kaybetmedi diyor. Tarihçiler, Abdülhamit döneminde (33 yılda), Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde toprak kaybetti diyor…

– Bir büyüğümüz, Lozan'ı bize zafer diye yutturdular derken, tarihçiler ise gerçekte Lozan bir zaferdir diyor.

Yeterli mi?

SON SÖZ: Pırlantadan alınmayan vergi, kitaptan alınıyordu. Çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyandan korkuyorlardı. EMİLE ZOLA