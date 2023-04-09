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Standart boyut

İdrak gecikmesi

Yirmi yılı aşkın süredir bu iktidar, her sıkıştığında dine sarılır. Son birkaç yıldır, basiretsiz ve liyakatsiz yöneticilerle ülkenin içine düştüğü durum ortada. İşte bu durum da, söyleyecek yeni bir şeyleri kalmadığı için büyük panikteler. Düşünebiliyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanı meydan konuşmalarında, seccadeyi eline alarak siyaset yapıyor.

Ülke, giderlerse gitsinler diyerek on binlerce, konularında başarılı gençler batıya göç ederken, Doğu'dan ve Güney'den hiçbir eğitimi ve donanımı olmayan din kardeşlerimize sınırlarımızı aşarak iyice Ortadoğululaştık.

Daha fazla sözü uzatmadan Ortadoğululuk konusunda,

Sosyolog sayın Mümin Sekman diyor ki !…

Ortadoğululuk nedir bilir misiniz.?

-Ölümü yüceltip, güzel yaşamayı aşağılamak ortadoğuluktur.

-Dini yüceltip, bilime kayıtsız kalmaktır.

-Lideri yüceltip, iyi sistem kurmayı aşağılamaktır.

-İmanı yüceltip, aklı aşağılamaktır.

-Duyguları yüceltip mantığı küçümsemektir.

-Müteahhitti yüceltip, mühendisi aşağılamaktır.

-Alnı secde görüyor diye, zorba ve hırsız politikacılara oy vermektir.

-İmamları yüceltip, filozofları aşağılamaktır.

-Ev kadınlığını yüceltip, kariyer yapan kadını aşağılamaktır.

-Sözü yüksek olanı değil, sesi yüksek olanı iyi lider sanmaktır.

-Kurumsal çözümler üretmek yerine, karizmatik lidere tapmaktır.

-Hatasından öğrenmek yerine, onunla duygusal bağ kurup, hayatını bataklığa çevirmektir.

-Standart sahibi olmak yerine, düştükçe “beterin beteri var” diye kendini avutmaktır.

-Kendi hayatında hiçbir başarısı yokken, sürekli atalarıyla övünmektir.

-Sıkılmış bir yumruğun, açık bir elden daha güçlü olduğuna inanmaktır.

Yukarıdaki maddelerin birçoğunun dinle ilgili olduğunu görüyorsunuz, neden.? Çünkü ortalama bir Ortadoğulunun beyninin yüzde 85’i dinle kaplıdır.

Ortadoğulu elitler ironik bir şekilde, ülkelerinin sıkıcılığından kaçıp, nefes almak için turist olarak Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de ise Celladına aşık zihniyette ki insanlar için, ne yapılabilir ki?

Bu topraklarda, her şeyin bir gün anlaşıldığını ama hep geç anlaşıldığını biliyorum. Hepsi bir gün neyin ne olduğunu anlarlar, ama hep geç anlarlar!

Az gelişmişlerin kaderi iki kelimede saklıdır: İdrak gecikmesidir.!



SON SÖZ; Güneşi istiyorsan gölgeden çık! KONFÜÇYÜS