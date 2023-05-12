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Kadı ve ördek

Süleyman Demirel’e ülkenin durumu hakkında ne düşündüğü sorulmuş…

Demirel de soruyu yönelten kişiye:

-Bak sana bunu bir fıkrayla anlatayım da pazar neşesi olsun, demiş.

Demirel’in anlattığı fıkra şu:

Osmanlı döneminde yolsuzlukları ile ünlü Karakuşi adında bir kadı varmış. Bir gün Karakuşi Kadı, bir fırının önünden geçerken burnuna güzel bir koku gelmiş. Vitrinde güveç içinde nar gibi kızarmış, sahibini bekleyen nefis bir ördek görmüş.

Karakuşi Kadı, fırıncıya:

-Ben bunu aldım, demiş.

Kadıya itiraz edilir mi? Fırıncı hemen ördeği paket yapıp vermiş. Az sonra ördeğin asıl sahibi gelmiş:

-Hani bizim ördek?

Fırıncı boynunu büküp:

-Uçtu, deyince iş kavgaya dönüşmüş. Kavga sırasında fırıncı, araya giren bir gayrimüslim müşterinin gözünü çıkarınca korkup kaçmaya başlamış… Gayrimüslim de peşinde kovalamış…

Bir duvardan atlarken, bilmeden duvarın öteki tarafındaki hamile bir kadının üstüne düşmüş. Kadın, çocuğunu düşürdüğü için, kadının kocası da fırıncının peşine düşmüş. Can havliyle kaçan fırıncının çarpıp devirdiği Yahudi bir vatandaş da kızıp peşlerine takılmış… Sonunda duruma müdahale eden zaptiyeler, hepsini yakalayarak Karakuşi Kadı’nın karşısına çıkarmışlar. Kadı sırayla sormuş…

Ördeğin sahibi,

-Bu adam ördeğimi hiç etti, diye şikayet etmiş.

Karakuşi Kadı, fırıncıya sormuş:

-Ne yaptın bu adamın ördeğini?

Fırıncı

-Uçtu, demiş.

Kadı, kara kaplı defterini açmış:

-Ördeğin karşısında tayyar yazılı. Tayyar ‘Uçar’ anlamına gelir. O halde ördeğin uçması suç değil, diyerek fırıncının ördek işinden beraatına karar vermiş.

Gözü çıkan gayrimüslim vatandaşa sormuş. Onun şikayetine de kara kaplı defterden bir madde bulmuş:

-Her kim, gayrimüslimin iki gözünü çıkara, o müslimin tek gözü çıkarıla…

Davacı:

-Benim tek gözüm çıktı. Şimdi ne olacak? diye sorunca Karakuşi Kadı,

-Şimdi, Fırıncı senin öbür gözünü de çıkaracak, biz de onun tek gözünü çıkaracağız.

Tabii gayrimüslim şikayetinden hemen vazgeçmiş, fırıncı bu davadan da beraat etmiş.

Çocuğunu düşüren kadının kocasına da Karakuşi Kadı:

-Tamam, şimdi ‘Karını vereceksin, bu adam yerine yeni çocuk koyacak.’

Böyle olunca adam da şikayetini anında geri almış, fırıncı bu davadan da kurtulmuş. Kadı dönmüş Yahudi’ye:

-Senin şikayetin nedir bre?

Yahudi bir süre düşündükten sonra ellerini açmış,

-Ne diyeyim kadı efendi, ‘Adaletinle bin yaşa Sen, emi!’

Demirel bu fıkrayı anlattıktan sonra kendisini dinleyen topluluğa dönerek, kıssadan hisse:

-Ananı “öpen” kadı ise, kimi kime şikayet edeceksin? Bugün ülkedeki durum bu! Anladın mı? (Alıntı)

HAK HUKUK ADALET için aydınlığa…

Haydi TÜRKİYE.

SON SÖZ; Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu. Herkes biliyor, geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. LEONARD COHE