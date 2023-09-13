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Sayın Cumhurbaşkanı’na arz

6 Şubat deprem felaketiyle yerle bir olan 11 kentten birisi de doğduğum kent Malatya…



Yaklaşan kış mevsiminde insanlar, hala başını sokacak bir mekan, barınma ve beslenme sorunlarını çözmeye uğraşıyorlar. Deprem kent merkezindeki iş yerlerinin büyük bölümünü yerle bir ettiği için ekonomi de büyük zorda. Eylül'le birlikte eğitim başlarken sorunlar daha da büyüyecek. Eğitim nerelerde nasıl yapılacak derken, eğitim verecek öğretmenlerin barınmaları nasıl sağlanacak?



Malatya dışında yaşayan bizler, hemşerilerimizin dertleri ile hüzünleniyor ve dertlerine derman için çareler ararken,



Malatya Kaysı Haber internet sitesinden Gazeteci Mahir Temur, Malatya Yeşilyurt ilçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'la ilgili yeni bir skandalı ortaya çıkarıyor.



Gazeteci Temur devamla, daha önce gri pasaport skandalı ve sahte UNESCO ödülü sorumlusu olduğu, Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni yaptırdığı Belediye konutlarının depremde ağır hasar almasıyla gündeme gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın istisnai kadrodan memur yapıldığı ve tayininin Malatya Valiliği'ne çıkarıldığı haberini gündeme taşıyor.



Özel haberde, “Daha önce hiçbir kamu kurumunda görev yapmayan Başkan Çınar'ın eşi Semra Çınar önce Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürü yapılıyor. Aksaray'a gitmeden, aylardır bu görevde olduğu iddia edilen Semra Çınar, bir resmi yazı ile Malatya Valiliği'ne kaydırılıyor.



Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak imzalı resmi yazıda, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta iken 23.08.2023 tarihli bakanlık onayıyla Malatya Valiliği yazı işlerinde münhal bulunan 9. dereceli VHKİ kadrosuna naklen atanan Semra Çınar 31.08.2023 tarihinde Valiliğimiz'deki görevinden ayrılmıştır” deniyor.



Sayın Çınar;

AKP'den seçilmiş dini bütün bir muhafazakar olarak bu yapılan işlem içinize siniyor mu?



Bu atama işlemi ortaya çıkınca sokağa çıktığınız da insanların yüzüne baktığınızda neler hissediyorsunuz?



Bu yapılan işlem inançlarınızla örtüşüyor mu?



Geçmişte eski milletvekili Mehmet Metiner bir yakınının hukuksuz tayini ile ilgili TBMM'de eleştirildiğinde, bilmiyor musunuz her Cuma hutbede okunan “Nahl suresi 90. Ayeti örnek göstermişti. Siz de o Ayeti mi örnek göstereceksiniz?



Sayın Cumhurbaşkanı; bu Başkanın yaptıklarını görünce, Ankara Savaşı'nda Timur'un filleri ile Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesini anımsadım. Nasrettin Hoca Timur'a “Devletlim biz bu fillerden memnunuz bize birer tane daha gönder” der.



Sayın Cumhurbaşkanı, Malatya'nın şahsınızda ayrı bir yeri olduğunu bilen biri olarak, önümüzdeki yerel seçimde de aday olarak böyle işbilir adaylardan birkaç tane daha gönderirseniz sevdiğiniz Malatyalılar size minnettar kalacaktır.



SON SÖZ; Utanmamak kadar utanç verici bir şey yoktur.

SAİNT AUGUSTİNUS