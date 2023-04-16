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T.C. demokratik laik, sosyal hukuk devletidir

21 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten bu iktidarın, gittikçe artan Arap sevdasını anlamakta zorlanıyorum. İlginç olan da, bu sevda aşılanması, sessiz sedasız tarikat, cemaat okulları ve yurtlarındaki çocuklara yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Laik, Demokratik, Sosyal, Hukuk devletidir. Bu ilkeler ışığında, yapılan seçimlerle, seçkinler iktidara gelirler. Her yönetime gelen göreve başlamadan, TBMM'de Laik, Demokratik, Sosyal, Hukuk devleti yasalarına sadık kalacağına namus ve şerefi üzerine yemin eder.

Ama gelin görün ki, yönetimin bu yemine sadık kaldıkları söylenebilir mi?.

Artık bu Arap sevicilik o denli ileri boyutlara vardı ki, Sadat adlı bir kuruluş, konukları arasında Diyanet İşleri Başkanı'nın da bulunduğu bir toplantı düzenliyor. Bu toplantıda Adnan Tanrıverdi (TSK'dan emekli general) 61 İslâm ülkesinin birleşmesini ve yeni bir İslam Anayasa'sını öneriyor. ‘'İslam Birliğinin oluşması çağın zaruretidir'' diyor. Kuruluşun adı ASRİKA (İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyeti). Kurulacak İslam Cumhuriyeti'nin Başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in resmi dili Arapça.

Peki bu toplantı ne anlama geliyor?. Bu toplantı ile Cumhuriyet'e meydan mı okunuyor?. Adnan Tanrıverdi bu cesareti nereden alıyor?. Bu toplantı için bir soruşturma açıldı mı?.

Kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı danışmanı olduğu iddia edildiğinde, Sayın Erdoğan tanımadığını ifade etti ama Adnan Tanrıverdi'nin toplantı resimleri TV'lerde günlerce yayınlandı.

Sevdalarla bağlı olduğunuz ve özendiğiniz 25 İslam ülkelerine bir bakalım. Bu ülkelerin halkı Arapça konuşur ve resmi dilleri Arapçadır.

1-Bahreyn

2-Birleşik Arap Emirlikleri

3-Cezayir

4-Cibuti

5-Çad

6-Etiyopya

7-Fas

8-Filistin

9-Irak

10-Katar

11-Komorlar

12-Kuveyt

13-Libya

14-Lübnan

15-Mısır

16-Moritanya

17-Batı Sahra

18-Suudi Arabistan

19-Somali

20-Sudan

21-Suriye

22-Tunus

23-Umman

24-Ürdün

25-Yemen

Bu 25 devletin hiç birinde Demokrasi ve İnsan hakları yoktur.

Bu devletlerin hepsi kadınlar için açık cezaevi ya da yarı açık cezaevi konumundadır.

Hiç birinde yönetim Laik yönetim yoktur.

Dünya piyasalarında satılan bir tek markaları yoktur.

Hemen hepsi şeriat ile yönetilir.

Laiklik olmayınca çağdaş eğitim de yoktur.

Sporda, sanatta, bilimde yoklar.

Hiç birinde serbest muhalefet yoktur.

Hiç birinde özgür basın yoktur,

Uygar dünyanın bunlardan öğreneceği bir şey var mı?

57 İslam ülkesinde üniversite sayısı 500’ü geçmezken, çoğunun dünya gerçeklerinden haberi yoktur.

Hemen hemen hepsinde kan, gözyaşı, iç çatışma ya da savaş var.

Halkı Müslüman ve Arapça konuşan Yemen halkı, Müslüman ve Arapça konuşan S.Arabistan, Mısır, Ürdün tarafından yıllardır acımazsızca bombalanıyor, milyonlarca Yemenli açlığın ve hastalıkların pençesinde.

Bu ülkelerin yöneticilerinin hepsi Türk’ten, Türkiye Cumhuriyeti Devrimlerinden, kadın haklarının gelişmiş olmasından, Atatürk’ten nefret eder…

Bu nedenlerle,14 Mayıs'ta hep birlikte bu Ortadoğu sevdasını sandığa gömeceğiz.

SON SÖZ; Memleketin yarısı düşünmekten uyuyamıyor. Diğer yarısı uyumaktan düşünemiyor. ANONİM