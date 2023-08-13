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Yeniden Şimşek

“Ben ekonomistim, bu ülkede ekonomi benden sorulur” dedi. Kim? AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan. Peki, bu açıklamayı yaptığından bugüne ekonomide gelinen nokta ??

Dünyada, bilimsel karşılığı olmayan ekonomik bir modelle yola çıkıldı, ekonomi tünele girince hiçbir şey olmamış gibi “Gel Mehmet Şimşek” . Masaya oturan Sayın Şimşek ”ekonomi rasyonel” yönetilecek dedi.

Sayın Şimşek, şimdiye kadar İktidarın uyguladığı modelin adı neydi diye kimse soramadı…

Vatandaş haklı olarak soruyor, ekonomiyi bu hale biz mi getirdik ki, faturası bize çıkıyor diye kimse soramadı…

Şimdi şimşek gibi zamlar yağıyor. Bu arada vatandaş bu zamlar altında ezilirken, bir kaç zenginin milyarlarca dolar ve Avro borçları siliniyor!

Bütçede ki açık nasıl kapatılacak? Yöntem belli,

Ekmek, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve yeni yeni vergileri halka serpiştirirsin. Ekranlarda, ben milletimi kimseye ezdirmem diyerek sosyal adalet nutukları atacak, sonra da vur beline…

Sosyal adalet mi!!

Güney Afrika'ya iş gezisine giden genç iş adamının işleri umduğundan daha çabuk biter. Uçağın kalkmasına daha bir gün vardır. Vakit geçsin diye dolaşırken “Ghandi” filminin afişleri dikkatini çeker. Hemen taksiden iner ve doğru gişenin önündeki kuyruğa girer. Çevresindekiler tuhaf tuhaf bakarken biri:

— Beyfendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, nereden anladınız?

— Burada beyazlar kuyruğa girmez, doğrudan gişeye gidip biletlerini oradan alır.

Adam biraz mahcup, tüm kuyruğu atlar gişeye gelir. Evet… Gerçekten de beyazlar için ayrı bir pencere vardır.

— İyi günler, arkadan bir koltuk lütfen..

Gişedeki kız şaşkın:

— Beyefendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, nereden anladınız?

— Burada beyazlar, salonda değil, balkonda oturur!

— Peki, bir balkon lütfen!

Balkondan filmi izlerken, Güney Afrika’da bizim sinemalardaki gibi filme ara verilmediğinden sıkışır haliyle. Etraf karanlık, herkes filmi izliyor, dayanamaz ve ayağa kalkınca, yandaki sorar:

— Nereye beyefendi?

— Hiiç… Tuvalete gitmem lazım.

— Beyfendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, ama nereden anladınız?

— Burada beyazlar, tuvalete gitmez ki, balkondan aşağı işeyiverirler.

Adam şaşkın, tek güvendiği karanlıkta balkonun korkuluklarına dayanır ve tam çişini ederken, aşağıdan bir zenci seslenir:

— Heeey, sen yabancısın galibaaa!!

İyice şaşkına dönen adam, karanlıkta ve sadece çişinden tanındığı için ürker…

Aşağıdaki devam eder:

— İnsan sadece birinin kafasına işemez ki birader!! Şöyle bir serpiştirir!! Bu memlekette SOSYAL ADALET diye bişey var! (alıntı)

SON SÖZ; Yağmur komünisttir, çünkü herkese eşit yağar. Rüzgar kapitalisttir zayıf olanı yıkar. CHE GUAVERA