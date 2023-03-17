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115 milyar nerede?

Bugüne kadar yaklaşık 39 milyar dolar deprem vergisi topladılar, nerede diye soranı taşladılar. Kimin emriyle, paralar kim bilir nerede? Bak bu soruyu hiç cevaplamadılar.

Özür dilerim, unutmuşum… Cevapladı… Zamanında Erdoğan deprem paraları ile ilgili; “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diye açıklama yaptı. Sayılır mı?

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Her sıkıştığında yardım talep edeceksen ülkeyi kahvedeki Adnan Dayı da gayet güzel yönetir. Sahi ülkeyi yönetenlerin Adnan Dayı'dan farkı nedir?

Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar?

Merkez Bankası denetime tabi kayıtlı olan 30 milyar lirayı canlı yayında göstere göstere kayıt dışı hale getirildi, bağışladığını söyledi ve herkes alkışladı. Sahi o kimin parasıydı?

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Tamam, anladık bir güzel yenildi ya toplanan diğer vergiler?

Ya özelleştirme gelirleri? Ya çıkartılan aflardan gelen paralar?

Ya 2B ve imar barışı ile satılan topraklar? Ya bedelli askerlik paraları?

Ya iç edilen işsizlik fonu? Ya piç edilen vergi afları?

Nereye gittiğini bilen var mı? Harcamalar şeffaf mı yoksa buzlu cam mı?

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Paranın kayıp olmasından daha acı olan şey kimsenin buna şaşırmaması… Ne kadar içselleştirmişiz yaptıklarını…

Gelişmiş ülkelerde depremde ilk kurtarılacak, halk… Burada depremde ilk kurtarılacak, devlet… Orada devlet, halk için var… Burada halk, devlet için…

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Esas son olarak halkın da katılımıyla toplanan 115 milyar lira… Ödenen kısmı nereye dağıtıldı? Kimlere yardım olarak gitti. Bunun kalem kalem açıklanması gerekmez mi?

Hele “dış mihraklar” tarafından yapılan yardımlar… Sadece Hollanda halkı depremzedeler için 90 milyon Euro yardım topladı ve Türkiye'ye yolladı. O para ile ne yapıldı?

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Diyecekler ki depremden sonra kalıcı konutlar için 2 haftada 53 ihale yapıldı. İhale büyüklüğü 47.6 milyar liraya, ihaleli konut sayısı 21 bine ulaştı.

Bu deprem yardımlarıyla yapılanlar mı? Ev yapmak için mi bu para toplandı. Bizzat içişleri bakanı kahvaltılık, terlik talep edildiğini dile getirdi. Bir kısmı ile bu ihtiyaçlar neden karşılanmadı.

Konut ihalesini alan kim? Eş, dost, akraba… Ciddi ciddi şartnameye uyup en iyi fiyatı verene yaptıracaklarını mı sandın yoksa? O kadar saf olma!

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Şu yardımı yaptık, bu desteği verdik dedikleri paraları ceplerinden mi verdiler? Görevleri bu! Tabii ki verecekler. Kaynağı bizden aldıkları vergiler…

Haliyle kıt kaynaklarınızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcar, dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık cami açar, gidip de abuk sabuk ülkelere para aktarırsanız, kendi vatandaşınızı böyle ortada bırakırsınız! Müstahakız…