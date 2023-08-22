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“2023 sonunda Ay’a” sözünü unutmadı inşallah!

Ya ne oldu bizim uzay hasreti? Ruslar Ay'a mekik gönderdiler, bodoslama çakıldı zemine… Halbuki bizim işimizdi… Biz yapacaktık sert inişi… Bu yıl sonu için söz verdi. Hatta Erdoğan; “Bunlar ülkemizin uzay çalışmalarına karşı çıktı. Ya bizim hasretimiz bu!”dahi demişti. Neyle gideceğimizi hiç söylemedi. Mancınık oraya kadar insan atabiliyor mu harbi?

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Ankara'dan kalkan treni Konya'ya sağ salim ulaştıramayan bir ülkenin uzaya nasıl gideceği ister istemez düşündürüyor beni… Bu hasreti ne zaman sona erdiririz? Ne zaman kavuşuruz aşk kokan yıldızlara? Daha vizesiz gidemiyoruz Avrupa'ya… Biraz zor olacak bu Euro kuruyla…

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Kasa tam takır… Para nereden bulunacak? Hem de bu yıl! Uzay gemisi yap-işlet-devret mi olacak? Gemiyi kim yapacak? Belli ki yine malum gruplar beton mekik projesiyle ihaleyi kapacak! İyi de ülkenin dünyaya 476 milyar dolar borcu var. Önce borcunu öde sonra gidersin derler adama… En fazla bir arkadaşa bakıp çıkarsın yıldızların altında…

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İlk kim gidecek uzaya? Bence Merkez Bankası çalışanları… Eğitime bile gerek yok! Kendileri 2023 enflasyon hedefini “yüzde 5” koyacak kadar uzaylı… Edirne'den Karsa, Jüpiter'den Marsa kim böyle hedef koysa hilafsız gönderiler uzaya… Zira fırlatma hesaplamalarını Merkez Bankası yaparsa kuvvetle muhtemel “yüksek hızlı mekik” E-5'de trafiğe takılır. Jüpiter'e gitmeyi hedeflerken Sultanbeyli'de yere çakılır!

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Amerikalı, Kanadalı, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus, Çinliyi saysam normal dersiniz değil mi? İspanyol, Danimarkalı, Belçikalı, Hollandalı da tamam… Ya Koreli, Bulgar, İsviçreli, Macar? Say say bitmez… Bu sayfa yetmez. Porto Rikolu, Kosta Rikalı, Meksikalı, Kübalı, Litvanyalı, Vietnamlı,Arjantinli… Kolombiyalı, Özbek, Moğol, Gürcü, Hintli, Malezyalı, Kırgız, Azeri…Kazak, Afgan, Suudi…Daha sayamadığım bir sürü ülke gitti, geldi.

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Hepsinden geçtim, üç tanesi de Suriyeli… Savaştan kaçtılar… Şu anda ikisi Almanya'da… Türkiye'de yaşıyor biri… Sorun anlatsın size uzay hasretini… Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, imam hatipten arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki uzaya gitmek onların da hakkı! Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı… Bitsin artık bu hasret uzayda buluşalım gayrı…