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Ah enflasyon vah enflasyon

Şubat ayı enflasyonu ben bu yazdığım sırada değil, bugün saat 10'da açıklanacak aslında… Zira bu yazıyı geçen hafta yazsam da yine de fark etmezdi. Ne çıkaracakları neredeyse ay başından belli…

Bir rakam buluyorlar, sonra telefon açıp “uygun mudur?” diye soruyorlar. Ona göre kırpıp terzi usulü istenilen şekle getiriyorlar. Ve biz marabalara açıklıyorlar. Olay bundan ibaret…

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Enflasyon ne demek? Ülkede insanların çoğu yaşıyor ve hissediyor kendisini ama halen anlamını bilmiyor. Esası, fiyatların artış hızı… Para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik süreç…

Yani… Görünmez bir elin cebinizden parayı alması demek… Ruhun duymaz… Ufak ufak tırtıklar. Bakarsın paran aynı, cebinde duruyor… Hâlbuki azalıyor ama hissetmiyorsun. Hiç acımayacak diyorlar ama avaz avaz bağırıyorsun…

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Cüzdanı çıkartıp sayıyorsun, bir ellilik, iki yirmilik, bir onluk var. Toplamda yüz… İşte son bir yılda o öyle bir eridi ki… Aslında yüz lira fiziki olarak duruyor lakin o geçen yıl cebinde olan 100 lirayla yine geçen yıl 100 yumurta alabiliyorken bu yıl 35 yumurta alabiliyorsun. Nereye gitti 65 yumurta? Enflasyon canavarı yedi!

Dikkat ettiniz mi, maaş hesaplamaları geldiğinde enflasyonun resmisi kullanılıyor. Oysa sokaktaki durum bambaşka… Gelir gerçekte artmıyorsa harcamalar nasıl yapılıyor? Borç, harç, kredi…

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Ekonominin dinamiklerini bir kavrayabilseler çözüm üretecekler. Ancak o kafa yapısına sahip değiller! Hâlâ faiz idi döviz idi… Döviz idi faiz idi… Algı yönetimi tek dertleri…

Enflasyonun bizim gibi gelişen ülkeler için zararları saymakla bitmez. En önemlilerinden biri milleti tasarruf yapmaktan caydırır. Param nasıl olsa eriyor deyip ya alışveriş yapar ya da döviz veya altın alırlar.

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Bizim ekonomi yönetimi bunu iyi bir şey sanıyor ve seviniyor. İşin fena tarafı da bu ya… Ya biriktirmeyip harcayacaksın ya da biriktirirken paran durduğu yerde eriyecek.

Al sana bak bugün açıklanan enflasyon yine düştü. Mal ve hizmet satın alabiliyor musun? Hayır! Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor.

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Peki, dünyada durum ne? Enflasyon el alemde kedi, bizde ejderha… Gelişmiş ülkeler enflasyonu çoktan kontrol altına aldılar.

Bizde nereye kadar böyle gider. Köklü bir değişim yapıp birkaç “feda yılı” ilan etmemiz gerekli ki bu döngüden çıkabilelim. Onun da siyasi faturası olacaktır. Yani? Bir şey yapılmayacak, gittiği yere kadar gidecek!

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Son parayı pulu, “seçimlere kadar idare etsek yeter” mantığıyla kullanan bir yönetimden ne bekliyorsunuz ki? İktidar; “taktik maktik yok, zam zam zam” formasyonuyla ülkeyi yönetiyor. Haliyle ancak bu kadar oluyor.

Diyorlardı ya; Ülkede ekonominin kötü gitmesi için koalisyon hükümetlerinin yarattığı istikrarsızlık ortamı olması icap eder. Var mı öyle bir ortam? Yok! Peki, niye düşmüyor? Bakın bakalım ekonomiyi kim yönetiyor?