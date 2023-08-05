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Ama alışveriş merkezleri çok dolu!

Temcit pilavı nedir? Aslen sahurda yenen pirinç pilavdır. Isıtılıp ısıtılıp sürekli tüketilir.

Bu sefer bana servis yapıldı. Adamın biri ciddi ciddi yamacıma yanaşıp usulca “kriz varsa bu AVM'lerdeki doluluk ne?” diye soruverdi… Bilirkişi payesi bende belli ki…

İşin açıkçası tek bir tanımı da yok krizin… Mesela ben yarın banka hesabımda 10 milyon dolar görsem zevkten dört köşe olurum. Cengiz görse nerede lan benim paramın kalanı deyip krize girer, milletin a…sına kor!

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Dışarısı gölgede 40 derece… Adam kriz muhabbetinde… Alışveriş torbası falan da yok ikimizin de elinde… Belli ki kuru kalabalık yapıyoruz AVM'de… Acaba derdi ne? Bence rehabilite…

“Yok be bu millet nankör” dedim. “Hem ağlarlar hem dolaşırlar” diye etrafı gösterdim.

Beklemiyordu bu hamlemi… Önce bir sendeledi sonra hikaye değişti… Bana emekli maaşlarının azlığından, geçmiş yıllardaki örnekleriyle anlatmaya başladı Allah'ın manyağı… Ulan iki dakika önce sen “kriz yok” demiyor muydun bana? Taraf değiştirdi anında…

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Sahi parası olanın ne işi var AVM'de yazın sıcağında? Gider illa yazlığına… Zaten üç beş Türk kalmışız alışveriş merkezinde… Tartışacağımıza birbirimize kenetlenmemiz gerekmez mi?

Ülke mahkemeler, adalet sarayları ile dolu… Memlekette adaleti gören oldu mu? Sokağınızdaki esnafa sorun bakalım bu AVM'lerden memnun mu?

AVM'ler yerine gidin organize sanayi sitesini gezin… Orada “kriz yok” lafını edin. Münasip bir şekilde levye ile münasebete girin. Soran olursa “ama AVM'ler dolu” deyin!

AVM dediğin ülkenin en ucuz zaman geçirme mekanı… Gir, dolaş, çık beş kuruş para harcamazsın. Serin havayı ciğerlerine basarsın.

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Nitekim şehrin içerisinde gezecek sokak, park, bahçe mi bıraktılar? Kaldırımları bile araba parkı yaptılar. İnsanlar duble yolda, otobanda mı soluklansın?

Trafiğe girip acı çekeceğine, istikamet en yakın AVM… İnsanlar mağazaları tavaf edip evlerine dönüyorlar.

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Eski kahvehanelerin yerini genç nesil ile birlikte AVM'ler aldı. Ülkenin 85 milyonluk nüfusunun sadece 31 milyonunu çalışanlar oluşturunca kalanlar vakit geçirmek için AVM'lere daldı.

Bunu sadece ben görmüyorum herhalde… İktidar yıllar önce çıkardığı tasarıyla AVM yatırımlarını ÇED raporundan muaf hale getirdi. Anlamı basit; parayı bastıran istediği yere AVM dikebilecek. Millet orada nefeslenip tepkiler hafifletilecek.

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Gündüz AVM, gece televizyonda Türk dizisi… Yaşamayı bundan ibaret sanan hatta mutlu olan ciddi bir kitle var. Ne kültür ne de sanat ile alakadar…

İşte AKP bu yozlaşmış toplumun ürünü olarak hayatımızda… Kriz olsa da olmasa da…