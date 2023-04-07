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Banka sayısı enteresan arttı!

İlla dikkatinizi çekmiştir. Bankalar hızla şube sayılarını azaltıyorlar. Zaten Türkiye'nin sorunu banka sayısının az, şube sayısının fazla olmasıydı. Bu açıdan bakarsak gayet mantıklı…

Bugün itibarıyla Türkiye'de aktif banka sayısı 52, şube sayısı 9.593 adet… Beş yılda kapanan şube şimdilik 1.000 tane… Nitekim hızlanma sürecinde…

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Şube telefona girmişken, krediyi hafta sonu bile internetten alabiliyorken, çok şube neden? Hem pahalı hem gereksiz… Aslında şubeyi de gözünüzde büyütmeyin. Eskiden her bir şubede 20'ye yakın eleman çalışırken, şimdi 6-7 kişi şube için yeterli…

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Yapısal olarak dönüşüm isteniyorsa Türkiye'de banka sayısı gerek GSMH gerek nüfus açısından bakıldığında en az 250 tane olmalı…

Az sayıda bankaya sahip olunca, rekabet yeterince gelişemiyor ve bankacılık işlemlerinden alınan yüksek ücret ve komisyonlardan, bankaların reel sektöre yeterince kaynak aktaramamasından ve yüksek faiz oranlarından şikayet ediliyor. Ancak banka sayısı da artsın istenmiyor.

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Bu maliyeti kim ödüyor? Yine halktan başkası değil…

Finans merkezi olmayı hedefleyen Türkiye'de banka sayısı gelişmiş ülkelerin küsuratı kadar… Almanya'da banka sayısı 2.200 civarında… Şube değil, banka!

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İlginçtir bankacılık lisansı verilirken kılı kırk yaran, deveye hendek atlatan sistem seçim yaklaşırken bir anda gevşedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu geçen hafta bir günde 4 banka lisansı ve kuruluş izni birden verdi. İyi ama bana şaşırtıcı geldi.

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Biri kamu bankası olarak Ziraat Dinamik Banka adıyla dijital-kripto para bankası kuracak. Mantıklı ve doğru bir hamle… Kimin aklına gelmişse, tebriklerimle…

Zira benim daha çok iktidara yakın bir market zincirine ve Irak-BAE kökenli bir holdinge banka kuruluş izni verilmesi ilgimi çekti.

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İlla araştırılmıştır ama medyaya yansıyan ve gerek BDDK gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanmayan haberlerde yatırım bankacılığı izni verilen Irak-BAE merkezli grup daha önce CIA raporlarında Irak istihbaratı ile yakınlıkları nedeniyle yer alıyor.

Aynı zamanda İtalya hükümeti tarafından yürütülen soruşturmada ise yasa dışı silah kaçakçılığında da adı geçen bir grup… Sanki açıklamaya muhtaç bazı karanlık noktalar var. Koskoca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu herhalde açıklama yapar.

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Hâlâ TMSF portföyünde 2001 krizinde el konulan ve satılmayan bankalar varken, bu bankalar neden şeffaf ve rekabetçi şekilde satışa çıkartılmıyor?

Geçtiğimiz günlerde bu bankalardan 110 yıllık Türk Ticaret Bankası yani Türkbank 21 yıl sonra şeffaf olmayan bir ihaleyle kapalı kapılar ardında satıldı.

Tamam banka sayısı artsın dedim ama bu durum sanki bir acayip gelişti!