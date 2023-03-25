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Biri Erdoğan’a SGK’yı sorar mı?

“Memur Kemal Efendi, sen SSK'yı batırmış adamsın” diye başlayıp, “Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumu onun döneminde hep zarar etmiştir” diyerek devam etmesi…

Bu yıl fazla miting olmayacağından bu klişe cümleleri duyamıyoruz ama insan özlüyor. İbret vesikası gibi “Bunları nasıl söylüyor?” diye düşünüyor.

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Sahi nasıl o zararlar gerçekleşmişti? Kılıçdaroğlu kararları kendi mi alıyordu? Hayır! Demirel ve Çiller popülizm uğruna erken emeklilik çıkartarak ekonomiyi felakete sürüklemişlerdi. Hikaye bundan ibaretti.

Sosyal Güvenlik, bir hükümet politikasıdır. Emeklilik yaşını, ödenecek primleri, katkı payını müdür değil hükümetler belirler.

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Sahi Erdoğan ne yaptı? Son seçimi için “benden sonrası tufan” dercesine erken emeklilik çıkardı. Ne olacak? Ekonomi felakete sürüklenecek.

Bu kararların etkisi görülmeden bile aktif çalışanlardan kesilen prim gelirleriyle, emeklilere aylık ödeyen SGK, 2022 yılında Hazine'den yapılan rekor transferlere rağmen 39.7 milyar TL açık verdi.

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Seçim nedeniyle yapılan emekli maaşlarındaki düzenlemeler, emeklilerde yaşa takılanlara verilen seçim rüşveti… Ödenecek elbet bedelleri…

Zira 1980 yılında 3.3 çalışan 1 emekliyi finanse ederken geçen yıl bu oran 1.72 çalışan 1 emekliydi… Şimdi 1.5 çalışan 1 emekliye kadar düşecek ki sürdürülebilir olmayacak…

“Kaç olmalı?” diye sorarsanız ideali 4 çalışanın 1 emekliye bakmasıdır. Zira bunu dünyada karşılayabilen ülke sayısı çok azdır. Yine de bizim kadar kötü ülke sayısı eser miktardadır.

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Size şöyle anlatayım, hesabı siz yapın… Ülkede yaklaşık 65 milyon kişi çalışmaya elverişli… Kaçı kayıtlı çalışıyor? 31 milyon 574 bin kişi…

Peki SGK ne yapıyor? Toplam 75.5 milyona yakın kişiye sağlık hizmeti veriyor. Bir 4.5 milyon da mülteci ekle bu sayıya… Oldu mu sana 80 milyon…

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Hele yolsuzluklar? Neredeyse SGK'yı soymayanı dövüyorlar. O kadar yoğun ki insan takip etmekten yoruluyor.

Aklımda kalanlar arasında özel bir hastanede çalışan temizlik görevlisinin, kurumda çalıştığı süre boyunca 700 defa muayeneye bağlı işlem yaptırdığının gösterilmesi ve parasının SGK'dan istenmesi…

Sahte belgelerle 3.415 sigortalının ölüm tarihinden sonra tedavi ve reçete faturasının gönderilmesi gibi durumların yaşanması var.

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Şehir hastanelerine yani yandaşlara aktarılan paralar, istihdam artışının sağlanamaması, kayıt dışı çalışmanın patlama yapması, ilaçların maliyetinin artması, mültecilerin giderlerini devletin karşılaması… Kimin kararları?

Tüp bebek operasyonu gibi pahalı tedavileri dahi tek kuruş prim ödemeden hastaneleri dolduran “Suriyelilere her şey bedava” kampanyasıyla ya ne olacaktı?

Kılıçdaroğlu, “SGK'yı esas sen batırdın Erdoğan Efendi” dese ne cevap verebilir ki?