PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borç harç

Anlamadıkları, ekonomiden her verinin başka bir veriye olan bağımlılığı… Sen istediğin kadar enflasyonu düşük açıkla, yapılan zamlar ile uyuşmayınca kimse inanmaz sana…

Aynı şekilde Merkez Bankası'nın piyasadaki banknot miktarını yansıtan emisyon verileriyle açıklanan resmi enflasyon rakamları uyuşmuyor.

★★★

200 liralık banknotların ilk tedavüle çıktığı 2009 başında dolar/TL kuru 1.52 ve karşılığı 131 dolardı… Şu anda kurun baskılanmış haliyle 200 liranın karşılığı 10.5 dolar civarı…

Başta 100 ve 50 TL'lik banknotlar olmak üzere daha küçük kupürlü kağıt paraların harcama ihtiyaçlarını karşılamada işlevsiz kalması nedeniyle 200 TL basımı rekor düzeye çıkartıldı.

Sadece son bir yılda 200 TL'lik banknot adedi yüzde 102 artışla 1 milyar 4 milyon 257 bin 875 taneye çıkartıldı. Sorsan enflasyon nerede? Yüzde 55'te…

★★★

Cebimizde taşıyabildiğimiz en yüksek banknot tutarı 10 dolara inince bir şişkinlik yaratıyor haliyle… O da parayı bulabilene…

Ülkede basılan en büyük banknottan 2 tanesini veriyorsun, bir kilo et alamıyorsun. Peki, biz ne yapıyoruz? Kart taşıyoruz… Minimumu ödüyoruz. Peki, o cephede durum ne?

★★★

Resmi verilerle sadece bir ayda 117 milyar lira arttı bireysel banka borçları… Yaklaşık günde 4 milyar liraya tekabül ediyor.

Size şöyle anlatmaya çalışayım, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de bütün bireysel banka borçlarının toplamı 6.4 milyar liraydı…

★★★

10 Mart 2023 verileriyle 1 trilyon 745 milyar TL'ye yükselen bireysel kredi ve kredi kartı borçları, AKP döneminde tam 272 kat arttı.

Bankalara olan 1.7 trilyon liralık bireysel kredi ve kart borçları dolar bazında hesaplandığında 92 milyar dolara ulaşıyor. Nasıl ödeneceği bir beni mi düşündürüyor?

★★★

Arkadaş bu rakam pek çok ülkenin devlet borcundan daha yüksek… Nitekim ekonomi batacak derken bu durumu işaret etmeye çalıştık ama belli ki başaramadık.

Uygulanan ekonomi politikalarının yoksullaştırdığı, alım güçlerini aşındırdığı geniş kitlelerin ancak borçla yaşayabildiklerinin en somut kanıtı işte yayınlanan bu veriler. Nesini anlatamadık?

★★★

Türkiye'de bankalara borçlu insan sayısı 36.1 milyon kişi… Koskoca Avustralya kıtasında toplamda 14 ülke yer alıyor ve 35 milyon kişi yaşıyor. Bizdeki kredi borçluları bir kıta nüfusunu geçiyor.

Borçlular birleşip parti kursalar, açık ara tek başlarına iktidarı alırlar… Kanun çıkartıp borçlarını silerler, rahatlarlar… Nasıl fikir ama? Nefis maşallah…

★★★

Şimdilik açıklanan rakamlara göre geri ödenemeyen, yasal takibe intikal eden banka kredi ve kart borçlarının tutarı 160 milyar lira… Hem de onca esnetmeye, ertelemeye rağmen bu para…

Bu film önceden çekildi… Sonrası bildiğimiz kısır döngüye girildi. Para basma, daha çok borçlanma, iki-üç ay rahatlama, dövizde patlama, şirketlerde batma, bahane bulma, at izinin it izinde karışması ve kapanış… Allah kurtarsın…