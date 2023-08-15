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Borsa uçuşta!

Türkiye'deki borsanın tarzı ile gelişmiş ülkelerin borsalarını karşılaştırmak elma ile armudu toplamak gibi… Ekonomiler, tamamen farklı dinamikler üzerine kurulmuşlar.

Peki Türkiye'de borsa neden rekor üstüne rekor kırıyor? Sebebi enflasyon… Neden? Enflasyon her yıl eritiyor geliri… Parayı korumak için bir şeyler denemeli…

Oysa ülke ekonomisi kötüyken şirketler ne kadar iyi olabilir ki? Benzer şekilde bakın Arjantin ve Venezuela borsalarının getirilerine… Bire 10, bire 15 yükselmişler benzer şekilde… Şirketler mi çok sağlam o ülkelerde?

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Zira malum olduğu üzere Türkiye'nin mevcut ekonomik şartlarında alternatifsiz görünüyor… Piyasada o kadar çok Türk Lirası bolluğu var ki; bu kadar Türk Lirası'nın gidebileceği alan da kısıtlı…

Zaten tehlikeli kısım da burası… Bu enflasyon ortamında açıklanan kâr rakamlarının, bilançolardaki sayıların pek bir önemi yok… Maalesef Türk Lirası anlamsız, dolar bazında bakacaksın her birine…

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Yatırımcılar vardır… Sürü ile birlikte iyimser, sürü ile birlikte kötümser olur. Yirmi liralık domates için yarım saat pazarlık yapan kişi, iki saniye içerisinde düşünmeden milyonlarca liralık hisseyi borsada alır, satar. İşte budur

bizde yaşananlar.

Haliyle teknik analiz, temel analiz falan bakan kalmadı. Ne alsan gidiyor modunda herkes daldı… Yeni giren paralar borsanın gıdası… Burada soru borsaya girecek daha fazla para var mı? Ona iyi bakmalı…

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Normal şartlarda değere yatırım yapın, kısa vade değil uzun vadeli düşünün derler… Türkiye'de borsaya yatırım yapacaksanız, diğer gelişmiş ülkelerdeki doğrular burada işe yaramayabilir öncelikle bunu bilmek gerekir.

İstanbul borsası dünya ile kıyaslandığında küçük borsalardan biri… Küçük olduğu için riskli ve manipüle edilmesi kolay…

Yine de ülke ekonomisinin önemli barometreleri arasında sayılıyor. Küvete parmağını sokarsan suyun sıcaklığına bakarsın ama çay bardağına o parmağı sokarsan, taşırırsın. Borsada durum budur!

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Deneyimsiz yatırımcıların küçük hisselerde fink atan spekülatörlere yem olmaktan başka şansı yok! Küçük portföylerle kısa yoldan köşe dönmek için işlem yapan bireysel yatırımcıları yiyen büyük balıklar onlar…

Kuvvetle muhtemel hikayeler birbirini besler endeks bir süre daha yukarı gider. Sonrasında gerçeklerle yüzleşme zamanı gelir. Tren son durağa gelmeden

inmek gerekir.