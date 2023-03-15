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Standart boyut

Bu ihale vatandaşa kalır!

Pazara gidersin, bir kilo domates alırken pazarcıyla iki lira için yarım saat didişirsin. İndirim yapmazsa sinirlenirsin. Yanındaki pazarcıya geçersin.

İktidar senin vergilerinle milyar dolarlık ihaleleri gözü kapalı veriyor. Nasıl verdiği, kaça verdiği umurunda olmuyor! Kimse de hesap sormuyor. Müstahak hepimize…

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Peki, ne oldu bu paraya? Şöyle anlatayım; AKP iktidara geldiğinde ilk icraatı ihale mevzuatının Avrupa Birliği Standartları'na çıkarılmasıydı.

Hemen Kamu İhale Kanunu değişti. Olmuştu ama olmamıştı… O haliyle istenilen firma ihaleyi alamıyordu. İhale adrese teslim edilemiyordu.

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Kamu İhale Kanunu yine değiştirildi. Haliyle ayıp oldu! Diğer yandaşa uymuyordu! Ayakları açıkta kalıyordu. Yine değişti. Bu sefer de tuzu eksik kalmıştı…

Öteki yandaş firma doymuyordu. Yine değiştirelim dediler. “Yakıştı mı size?” diye başka bir yandaşın, eşin, dostun firması çıkmaz mı ortaya? Onları da kırmak olmazdı…

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Değişti, değişti, değişti… “Hop kardeş ne yapıyorsun?” diye soran olunca, “Avrupa Birliği'ne uyum için valla” dediler. Halbuki Avrupa Birliği; “Bu ihale kanunlarıyla Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız” diye uyardı, duymazdan geldiler.

AKP'nin iktidarında yaklaşık 200 defa değişti ihale veriliş şekli. Küpler doldu. Onlar erdi muradına başladılar havuzda paraları saymaya…

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Bu onları keser mi? Kesmedi! İhale yapmak falan neymiş? Büyük ihaleler iptal edildi. On milyarlarca dolarlık ihale davet usulü dağıtıldı… “İhaleyi bunlardan biri alacak” denildi, kestirip atıldı.

Şimdi kafaya göre veriyorlar yapılacak işleri… Sahi parasın kimden çıkıyor? Hah işte çözdünüz problemi…

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Enteresan tarafı böylesine müsait bir ortamda dahi yakalanan salak çok olunca, kamu ihalelerine fesat karıştırmak hapis yatmayı gerektiren suç olmaktan çıkartıldı.

Yakalanmasınlar diye de “ticari sır” diye bir kavram ortaya atıldı. Kamu bankalarının verdiği krediler gizlenmeye başladı. Hırsızlığı yapan değil bunu araştırana dava açıldı! Memleket parsel parsel paylaşıldı.

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Klasiktir… Şartnameler ihale verilecek şirkete göre hazırlanır. Genellikle diğerleri evrak eksikliği sebebiyle gönderilir eve… Muhammen bedel şişirilir… İhale verilir.

Sonrasında ek ödemeler istenir… Faturaya bindirdikçe bindirilir… Hatta paranın yüzde 90'ı alındıktan sonra iş yarıda bırakılır. Kalanı için yeniden ihaleye çıkılır.

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Peki, bundan sonra ne olacak? Yine ihaleye yine yandaş müteahhit katılacak. Değerinin

çok üzerinde devlet ile anlaşacak.

İhaleyi alan işi yarı fiyatına verecek taşerona… Hizmetin maliyet fiyatının 5 katı cukka… Sahi kim sorgulayacak? Kim sorgularsa bilin ki önce o sorgulanacak.

Sonuçta biz kefenimiz ile çıktık yola… Bu can bu bedende durdukça o ihaleler dağıtılacak yandaşlara!