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Bu matematikle zirvede bırak bence!

Türkiye ekonomi tarihinin en berbat tablosu açıklandı. Dış ticaret 2022 yılında 110.2 milyar dolar eksiye düşerek rekor kırdı.

İşin enteresan tarafı Erdoğan bu durumu bizzat açıklayıp hem gururlandı hem de alkış aldı. Nasıl başardı? Ticaretin sadece ihracat bacağını açıkladı! Ne yapacağız ithalatı?

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Hatta “2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” tweeti attı ve 10 binden fazla beğeni aldı.

Arkasından “Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız başarı hikâyesiyle büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk” tweeti geldi. O da en son 6.300 beğenideydi.

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Bulmuş böyle kitleyi, kitlemesin mi? “Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracat rakamı ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun” cümlesi bile beni benden almaya yetti.

Hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyiz biz ateşte… Fena yanıyoruz dış ticarette… Alkışlayanlara gelince… Ya yağcılığın dibine vuruyorlar ya da neyi alkışladıklarını bilmiyorlar, kasabın bıçağını yalıyorlar.

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İthalat ne kadar? Tam 364.4 milyar dolar! Bu tabloya sevinenin kesin bazı sorunları var. Kendi işlerini de acaba böyle mi işletiyorlar?

Oysa hesaplasalar… Sadece aralık ayı açığı 13 adet Avrasya Tüneli'nin maliyeti… İyi mi yönetiyor şimdi?

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Çok açık söyleyeyim. Bakkalım olsa alkışlayan arkadaşlar benimle çalışsa, on dakika daha tutmam dükkânda… Ticaretin kuralıdır. Gelirin giderinden fazla olacak.

Emanet ediyorsun bunlara, gidiyorsun. Döndüğünüzde, “Müjde, 254 liralık mal sattım” diyor. “Kaç liralık mal aldın?” diye soruyorsun… “E ben tam 364 lira saydım” Aferin… Ben senin ticari zekanı seveyim.

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Nitekim AKP bu işe “durmak yok” diyerek 2002 yılında başladı. Her daim alkışını aldı.

Buyurun işte size Türkiye'yi emanet ettiğimiz İktidarın 21 yıllık dış ticaret bilançosunun hali… İktidarda bulunduğu sürede toplamda 1 trilyon 275 milyar dolar açık verdi.

Kâh devletin mallarını satarak kâh borç alarak bazı yıllar da nereden kazanıldığı belli olmayan paralarla kapatmaya çalıştı bu açığı…

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Oysa Yeni Ekonomi Modeli diye 2021 Eylül'ünde başladıkları programın esasıydı dış ticaret açığı…

Naslar böyle emrediyor dedikleri faizleri düşürme inadının, vatandaşın cebindeki paraya göz koymanın, konut ve otomobilin bile yatırım diye alınıp fiyatlarının patlamasının, enflasyonun coşmasının temel amacı “fazla vereceğiz” diye başlayan plandı…

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Tamam, matematik kolay değildir. Normalde dört işlemi bilmek yeterlidir. İlla zorlarsanız önce x'ler, y'ler gelir. Orada durmazsanız kare ve karekök hemen peşindedir. Türev, integral derken çoğunluk zaten bırakıp vazgeçmiştir.

Ülkenin ticaret hesabının tutmuyor matematiği… Hazır rekor kırmış “zirvede bırakıyorum” demesi bile daha kabul edilebilir sanki… Bence oradan yürümeli…