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Bütçe değil ucube!

“Türkiye Ekonomi Modelimiz 1 Yaşında” diyerek başladığı sunumda öve öve bitiremedi modeli… Ağlattı beni… Sahi model neydi? Orası gizli!

Her attıkları adım adeta bir başarı hikayesi… Öyle dedi… O zaman niye bu haldeydi Türkiye ekonomisi? Orası da gizli!

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Başarı adı altında lanse edilen ucubeyi şöyle anlatmaya çalışayım. Geçen yıl bir bütçe açıkladılar 287 milyar açık verilecek dediler.

Tabii ki tutmadı. Yılın ortasında düzenlemeye gidildi 800 milyar liralık ek bütçe hazırlandı. Oradan da 139 milyar lira açık verildi.

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Sevinçleri sonbaharda hazırladıkları Orta Vadeli Program'da 2022 yılı bütçe açığının 461 milyar lira olmamasıydı.

Halbuki 1 trilyon lira bütçe açığı vereceğiz deyip yine bu sonucu elde etse daha büyük başarıydı. O kadarını akılları almadı.

Hem cari açık hem bütçe açığı… Üzerine döviz pozisyon açığı… Ülkenin sanki bir tek kısmeti kapalı… Ekonomiyi batırmanın en kısa anlatımı… Buna bile seviniyorlarsa düşünün artık çaplarını…

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Peki bütçe beklenenden az açığı nasıl verdi? Rusya sayesinde… Aylardır doğalgaz ödemesi yapmayıp yazdırıyoruz deftere… Konuşulan meblağ 20 milyar dolar civarında…

Peki Rusya'ya para ödemeyen BOTAŞ, abonelerinden doğalgaz parası toplamıyor mu? Cayır cayır topluyor. Hem borcunu ödeme hem para topla sonra da az açık verdik diye çık ekranlara…

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Nedense bütçe deyince bakanlık bütçesini dezenfekte edip tertemiz bırakan Ruhsar Pekcan geliyor aklıma… Pek fark yok aslında aralarında…

Eski ticaret bakanıydı kendisi… Hakkında onlarca yolsuzluk iddiası olduğu halde soruşturma bile açılmadı. Budur bunların yönetim anlayışı…

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Adeta Türkiye'deki kokuşmuş siyasi zihniyetin prototipi… Türkiye'de yönetimin en güzel özeti… İtiraf da etti.

Çıktı, “Kendi bakanlığıma kendim ürün sattım” dedi. Sonrasında “ucuza sattım” diye ekledi. Sattığı dezenfektandı… Pahalıya sattığı, büyük kazık attığı ortaya çıktı.

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La casa de papel dizisindeki olayı canlı kanlı yaşıyoruz aslında. Farklı olarak çav bella yerine milli irade diyoruz o kadar… Filmin özeti halkın desteğini almak istiyorsan mağduru oyna. Hırsız olsan bile işe yarar bizim gibi ülkelerde…

Bu durumu herhangi bir gelişmiş ülkede anlatsak dinleyenin midesi kaldırmaz. Ancak filmlerde olur der, inanmaz!

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Bütçede borçlanma limitleri de aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalıydı. Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşunaymış. Keyfine göre borçlandı, kimseye de sormadı.

İki arada bir derede o işi de anlatsaydı. İşine gelmedi, anlatmadı!

Anadolu irfanının en önemli geleneklerindendir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir. Bir yastıkta kocasınlar, hayat boyu mutluluklar. Kriz diyene inanmasınlar… Aranızı bozmaya çalışıyorlar.