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Çakma Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi'nin bir bölümü için resmi açılış yapıldı. Finans demek, para demek… O zaman İstanbul, paranın merkezi oluyor yani… Helal şu AKP'ye… Adamlar yapıyor işte!

Yok be! Maksat muhabbet olsun ki televizyonlar yayınlasın. Seçim öncesi propaganda yapılsın. Öyle olmasa açılış konuşmasının çoğu Bay Kemal ile ilgili mi olurdu? Diyor ki; SSK'yı batıran bu değil mi? Oysa koca ülkeyi batırmış kendisi, ondan söz eder mi?

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Tabii kafa betona yoğunlaşmışken insanın genzine toz kaçıyor bazı hakikatleri anlatmak kolay olmuyor.

Yıl olmuş 2023, gerek var mıydı devasa kulelere? Gördük işte pandemide… Herkes işini evinden yaptı, aksama bile yaşanmadı neredeyse…

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Adı Finans Merkezi ama bu güruh finansın öyle bir şey olmadığı bir türlü öğrenemedi… Nasıl anlatacaksın ki? Bu merkez finansal istikrarı sağlayacakmış. Oldu canım!

Kamu bankaları ve devletin finansal kuruluşlarının tamamı İstanbul'a taşınıp ne yapacaklar? Birbirlerine camdan para gösterip el mi sallayacaklar?

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Global Finans Merkezi endeksinde İstanbul Mart 2023 itibarıyla 77'nci sıradan 90'ıncı sıraya geriledi. Sizce diğerleri daha büyük binaları mı yan yana dizdi?

Finans Merkezi demek bütün dünyadan ülkelerin parasını sana getirip, güvenip parayı sende tutması demek…

Para karşılığı ülkelerle yatıp kalkıyorlar diye suçladığın kredi derecelendirme kuruluşları sana “yatırım yapılamaz çöp ülke” yaftasını yapıştırmışlar. İçerisine AVM kurdun diye mi gelecekler?

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Yasal altyapıya ve finansal regülasyonlara gireceğim ama ancak kendimizi kandırırız yalanlarla, dolanlarla… Ciddiye alınacak tarafları yok!

Paranın çok olduğu yerde hukukun varlığı esastır. Bizde hukuk mumla aranıyor bulunca insan seviniyor. Adaleti, güveni yerle bir etmişsin, sana kim güvenip parasını emanet etsin?

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Demem o ki, finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil… Daha nasıl anlatsam bilemiyorum ama İstanbul bu zihin yapısıyla, yönetim anlayışıyla, mevcut sistemle bırak finans merkezi olmayı eğlence merkezi bile olamaz.

Hele sermaye kontrollerinin uygulandığı ve neredeyse kapalı ekonomiye geçmek üzere olan bir ülke Türkiye… Yurt dışına sadece 50 bin dolar göndermeye çalışıp başına gelenleri anlatsana herkese…

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Hadi hepsini geçtim… Güzel kardeşim senin bütün finansal şirketlerini değerini topla… Bankaları, sigortaları, faktöringi, leasingi, borsa aracı kurumlarını… Hepsinin değeri dünya çapında iş yapan bir büyük internet şirketi kadar etmiyor.

İşler içeride biraz sıkıntılı… Aramızda kalsın ama döviz pek kalmadı. Yabancı yatırımcı çoktan kaçtı. Yerli yatırımcı için Türk Lirası, papaz kaçtı… Neyse ki Finans Merkezi'miz açıldı!