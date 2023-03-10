PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar seçimden sonra düşmez!

Amerikan Wells Fargo Bank raporunda, “Türkiye'de seçimi muhalefet kazanırsa Türk Lirası yüzde 20 değer kazanabilir ve yıl sonunda dolar 15 liraya düşebilir” kelamını etmiş. Halt etmiş.

Demek ki neymiş? Ülke dinamiklerini bilmeden yazılan raporlara pek güvenmemek gerekirmiş. Olmaz ama, hadi diyelim düştü… Dolar 15 liraya düştüğü anda tanzim satışlarındaki patatesler gibi kapış kapış gider, fiyatı anında düşmeye başladığı yeri bile geçer.

★★★

İktidar değişirse Türkiye'nin, İsviçre olacağını sanan gafiller var. Oysa borçlar dağlar kadar… Rezervler ekside… Sihirli değnek yoksa ellerinde mümkün değil doları 15 liralara geriletmek bir gecede…

Kredi derecelendirme kurumlarının tamamı “Türkiye'ye yatırım yapmayın” diyor. Dünyada itibarımız felaket… Notu artırsalar kısa vadede ne fark edecek?

Faizler hızla yükseltilecek, Türk Lirası'nın getirisi memnun edecek diyorsanız bir de buna diğer yönünden bakınız… Bankaların ellerinde onlara zorla satılmış o kadar çok düşük faizli tahvil var ki anında erir sermayeleri…

★★★

Son sekiz aydır fiyatı artmayan tek şey dolar… O da yalanlarla, yasaklarla… Serbest bıraksalar ok gibi fırlar… Nitekim yayın gerilecek yeri kalmadı.

Seçime kadar olan süreçte bu iş daha da beter olacak. Toparlamak yıllarımız alacak. Depremde yaşanan yüz milyar dolardan fazla hasar kendiliğinden mi yok olacak?

★★★

Her serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi uluslararası finans merkezlerinde Türk Lirası işlem görüyordu. Bizim ekonomi yönetimi o kapıyı kapayalı çok oldu. Mimarı damattı…

Vay Türkiye'de yönetim değişti derler ama sonrasında icraatı görmek için aylarca beklerler…

★★★

Dünyadan ambargo yiyen Rusların getirdiği, Kapalıçarşı'da piyasaya soktuğu hatırı sayılır bir meblağ var. Önce onlar çıkmaya başlar. Araplar ufaktan verdikleri paraları geriye toplar… Talep artar ve vade uyumsuzluğu ortaya çıkar.

Yani Türkiye'ye elbette gelecek bir para olacak ancak bekleyecek. Türkiye'den illa çıkacak para da olacak ve acele edecek. Bırakın doların düşmesini, ilk etapta kim bilir nereye yükselecek.

★★★

Bir de bunu yazan analistlere para veriyorlar ya ben ona yanıyorum. Öyle Türkiye'deki gibi üç, beş kuruş da değil, on binlerce dolar maaş, yıl sonunda yüz binlerce dolar ikramiye alıyorlar.

Daha önce de dolar 6.50'ye gerileyecek diyen analistler olmuştu. İnanan bozdurdu ve çok kısa bir süre için 7 liranın altına dahi kaydı fiyatı… Sonrasında hiç durmadı.

★★★

Peki o analist kardeşlerimiz ne yaptı? Revizyon! Türlü bahaneler ileri sürüp dolar 10 lirayı geçebilir raporu yazmaya başladılar, 18 liraya fırladı!

Yani siz, siz olun banka adı afili diye yabancı analist bilir bu işi sanıp hemen atlamayın. Sorun bakalım hayatında hiç Türkiye'ye düşmüş mü yolu raporu yazan Brendan McKenna'nın?

Bu ülkede tavuk döner yememiş bir analiste asla inanmayın!