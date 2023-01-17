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Dolarda çemberimde gül oya

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin tatlı tatlı esen meltem yeli gibi yaptığı ‘iyiye gidiyoruz' açıklamaları bana bir ferahlık getirdi. Bozmak istemem bu hayali… Lakin ne yapacağız ufak pürüzleri?

Kapalıçarşı'da dün banka alışlarından uzak ara bir fiyatlamayla 19.08 liradan dolar aldıkları yazıyordu döviz büfelerinin

tabelalarında…

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Kur Korumalı Mevduat'a ilginin bitmesi ve para çıkışının başlaması sorunların başlangıcı… Döviz mevduatlarının hesabını Merkez Bankası, suçlamayla karışık sormaya başlayınca bankalara tedirginlik başlıyor insanlarda…

Nitekim Kapalıçarşı'dan yüksek miktarda döviz alınmasının anlamı da fiziki dolar talebi… Belli ki ya çelik kasalar ya da yastık altı adresleri…

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Sistemden çıkan yastık altında veya kasada tutulan birikimin, bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. Kişinin kendisine olan faydası da ters bir gelişme yaşandığında sigorta niteliğindedir. Türkiye'de düz gelişme yaşanmadığından yatırımcılar haklıdır.

Bu durum da akıllara, “Serbest piyasa ekonomisi rica, minnet, sitem, emir, baskı ile kontrol altına alınabilir mi?” sorusunu getiriyor. Soruna değil, sonuca müdahale edip çözüm beklemek bizi nereye götürüyor?

Bırak yastık altını, fırsatı falan… Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor. Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak yaşanan buhranın etkisini azaltabilirsiniz… Süresini kısaltabilirsiniz… Zararı sınırlayabilirsiniz…

Ülkeye yabancı yatırımcı niye gelsin? Gelmiyor nitekim… Vatandaş niye Türk Lirası'na güvensin? Güvenmiyor nitekim… Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu paramızla birlikte çoktan kaybettik!

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Dolar rezervlerinin çoğu daha önce Türkiye'ye parasını getiren ve kötü ekonomi nedeniyle kaçmak isteyen yabancıya satıldı. Baskılanan döviz kurları sayesinde ucuza tanzim satış mağazası mantığıyla dağıtıldı.

Serbest piyasa olsaydı dövize talep geldikçe fiyatı artacaktı. TL'den dolara geçerken fazla para ödeyecek ve Türkiye'den çıkarken ona göre yüksek ödeme yapacaklardı. Şimdi bu algı uğruna zarar Türk milletinin hanesine yazıldı.

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Sahi ekonomi toparladı mı? Hangi reformları geçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Ya çok gizli ya da hiçbir şeyi!

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri…

Bu sistem ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi!