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Ekonomist nerede?

Faiz arttı, ekonomi toparladı mı? Hangi reformları geçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Ya çok gizli ya da hiçbir şeyi…

Bütün döviz kurları Türk Lirası karşısında tarihi zirvelerinde… Daha önce hiçbiri görmedi buraları… Ne de olsa kadim Türk halkı seçti bu istikrarı… Onu ekonomist sandı!

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Peki ya hedefler? Doların 2023 yılı için hedeflenen ortalaması 21.52 liraydı… Tutturulması mümkün değildi… Ya hesap yapmayı bilmiyorlar ya yalan söylüyorlar diye yazdık elli kere…

Mesela Nebati… Utanmış mıdır sizce? Yok efendim nerede…

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Türkiye'nin yükselen burcu dolar… Her gün üzerine koya koya gidiyor maşallah… Türk Lirası karşısında kendi rekorunu kırmaya doyamadı. En son 25.50 civarındaydı…

Yaşanan artış ne dünün ne bugünün kararları nedeniyle oldu. İki yıldır izlenen yanlış politikaların, inat etmenin en önemlisi bilgisizliğin sonucu…

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Peki, Türk Lirası neden durmaksızın değer kaybediyor? Onu bu köşeye sığdırmak imkansız… En iyisi sizin bana kaybetmemesi için sebep saymanız…

Aklınıza gelmedi değil mi? Gelmez tabii…

Yok ki!

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İşin aslı Türk Lirası'nın bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar.

Size şöyle anlatayım, dışarıdan cash lazım… Net rezerv mi, brüt rezerv mi tartışmalarının geldiği noktada içeridekiler sadece ekrandaki sayılardan ibaret… Fiziki olarak pek azı mevcut…

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Planları ne? İhracat artacak. Nitekim Türkiye'de üretilen mallar ucuzlayacak.

Dünyanın en ucuz tatil destinasyonlarının başında Türkiye gelecek… Orta halli bir turist bile yiyip-içip, konaklayıp maaşının yarısını bile ödemeden tatil yapacak. Bol turist gelecek.

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Benim aklıma takılan Kur Korumalı Mevduat'a yatan paranın ödemeleri nasıl karşılanacak? Basamadığın bir para birimini mihenk taşı yapmışsın doların Türk Lirası karşısında her kuruş artışında büyük zarardasın…

Dile bile kolay değil söylemesi… Kur Korumalı Mevduat miktarı tam 2 trilyon 628 milyar liraya yükseldi. Hadi bitiriyoruz deseler, ödenemez ki…

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Yine de faiz artışlarıyla, ufaktan müdahalelerle, döviz girişiyle muhtemelen hareketlenme yavaşlayacak bayramdan sonra… Ta ki acayip bir gelişme olana kadar… Olur mu? Valla bugüne dek hiç rahat durmadılar.

Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ayrıca ne öyle “dolar rekor kırdı” falan demek? Onun yerine “Artık dolarınızla daha fazla Türk Lirası alabilirsiniz” müjdesi versek?