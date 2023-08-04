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Enflasyonda doğalgaz dalaveresi

Enflasyon hırsızı yine işine başladı. Neredeyse zam yapılmayan günün geçmediği temmuz ayında resmi rakamlara göre cebimizdeki 100 liramızın 9 lira 49 kuruşu çalındı.

Aslında çok daha fazlasını götürüldü ama yetkili İstatistik Kurumu'nun aldığı emirler doğrultusunda bu kadarını açıklamaya yüreği yetti.

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Gerçekler ile açıklananlar o kadar farklı yerdeler ki zeka turnusolü sanki… İnananı çıkarsa anlıyorsun karşındakinin kapasitesini…

Sepetlerle oyna, ağırlıklar ile oyna yetmezse topladığın fiyatları çek aşağıya… İnternete bak, varsa girdiğin fiyattan daha ucuzu koy onu oraya… Bütün işleri dalavere…

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Şöyle ki, doğalgaz fiyatları yüzde 97 oranında ucuzlamış gösterildi. Bu durum enflasyonu yüzde 2 aşağı çekti. Diğer yandan ev kiralarının yıllık artış oranı yüzde 25'e sabitlenmiş durumda… İsterlerse anlaşıp yüzde 100 zam yapılsın kimin umurunda?

Nitekim budur zamların kocaman enflasyonun ise küçücük artmasının nedeni…

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Merkez Bankası enflasyon artmaya devam edecek, yıl sonunda yüzde 58'e kadar yükselecek açıklamasını yaptı. İstatistik Kurumu'na göre bile orada kalırsa başarı…

Enflasyonun bizim gibi gelişen ülkeler için zararları saymakla bitmez. En önemlilerinden biri milleti tasarruf yapmaktan caydırır. Param nasıl olsa değer kaybediyor deyip ya alışveriş yapar ya da döviz veya altın alır. Değerini her daim yitiren Türk Lirası'nda kim kalır?

Türk Lirası iyi gelir getirsin ki, insanlar dövizlerini satıp bu gelire yönelsinler. Dövize talep azalsın. Parası erimesin diye kırk takla atan insanlar işine baksın.

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Sahi bizi kıskanan, raflarında mal olmayan Amerika'nın yıllık enflasyonu yüzde 3 seviyesindeyken Türkiye'de fiyatlar nasıl oluyor da bir ayda yüzde 9.49 artıyor?

Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu? Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin! Hangi denklemi kurarsan kur “güven” yoksa ulaşamazsın aradığına…

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Mesela, Mehmet Şimşek ile Gaye Erkan'ın uygulamaya çalıştığı politikaları beğeniyorsun. Var mı üç ay sonra kovulmayacaklarının garantileri? Ya canı sıkılırsa? İki dudağının arasında…

Zira hâlâ yaşananlardan ders almıyorlarsa kime ne fayda? Eminim kuyularını kazma çalışmaları çoktan başlamıştır. Burada esas soru, baskı karşısında Erdoğan arkalarında daha ne kadar duracaktır?

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Ödüyoruz bilgisizliğin, liyakatsizliğin ve ısrarın bedelini… Sor bir bilene… Yürümez bu iş böyle… Kimler yüzünden düştük bu hallere? Hep söylediği “Nereden nereye?”

Olayın gizli kahramanı her zammı sineye çekip dış mihraklar ile savaşta olduğumuza inanan kadirşinas Türk halkı… İki mızmızlandı fazla da gıkı çıkmadı. Hakkıdır, hakkı!