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Erdoğan sayesinde!

Market reyonlarında raflara yerleştirilen “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Suç olmamasına karşın bu duruma şaşıran var mı?

Kendisi bile tahmin etmiş, Twitter'da “Olur da gözaltı durumu filan olursa diye…” yazarak şarkı paylaşmış… Dikkatinizi tekrar çekeyim, tasarım yapmış, yapıştırmamış… Ülkede adalet bu durumda…

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Hakkında iki dosya söz konusu… Biri Cumhurbaşkanına hakaret, diğeri seçimin düzenini bozma, asılsız şayia çıkarma…

Bence nereden baksan 30 yıl yatar. “Etiket hazırlamak” gibi şeytani bir planı nasıl uygulamaya koyar? Bu yaptığının adam öldürmekten, tacizden, tecavüzden, yolsuzluktan, parti binası kurşunlamaktan daha büyük suç olduğunu anlatmama gerek mi var?

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Fikrin orijinali Amerika'dan ithal… Orada herhangi bir hukuki işlem yapılmış mıdır sizce? Tabii ki yapılmadı. Neden? Amerika'da demokrasinin adı değil kendisi vardı.

AKP kurmayları acaba hiç “Streisand etkisi” diye bir şey duymuş mudur? Kısaca bir bilgiyi yasaklamaya çalıştığınızda, istemediğiniz bir şekilde bu bilginin hızla yayılması durumudur.

İşin enteresanı kimsenin fazla bilmediği bu eylemden şimdi yüz binlerce kişinin haberi oldu. Görün bakalım marketlerin raflarını reyonlarını… Kim bilir nasıl yapıştıracaklar stickerları…

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Sahi kim “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben!” demişti? Etiketlerde de tam olarak o yazıyor yani… Neresi suç aklım almadı vallahi…

“Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” de dedi… Bilimsel olsun istedi… Ekonomide “ahdim olsun” teorisini denedi… Mahvetti… Bunu nereye koyacağız şimdi?

Meğer ahdim ile cari açık arasında bağlantı yokmuş. Sonradan öğrendi! Git Merkez Bankası'nın kapısına yapıştır bu etiketi…

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Adeta “bir ekonomi nasıl yönetilemez” konusunda kitap yazıyorlar. Gelecek nesiller okusun ders olsun diye… İş bilmek nedir? Kriz nasıl yönetilir? Liyakat gerekli midir? Bilgi düzeyi neden önemlidir?

AKP artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasına düştülerse eskilere, eşe dosta stratejik görevleri yükleyip idare etme çabasındalar.

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Yalan mı? Kendisi başkanlık koltuğuna oturduktan sonra geldiğimiz yer burası… Her şey daha pahalı… İnsanlar daha fakir… Yazık değil mi bize?

Nereye kadar korkutacaksın insanları? Hapishanelerde yer kalmadı! Bir sal artık… Nedir bu İktidar hırsı?