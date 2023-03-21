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Hayat Bilgisi bile mi okumadınız?

Okullarda birinci sınıf Hayat Bilgisi dersi… İstek ve İhtiyaçlar konu anlatımı ile başlar. En önemli üç temel ihtiyaç; barınma, giyinme, beslenme olarak geçer.

Biz üçün ikisini işleyeceğiz. Bizi bugünlere getiren yetkililerin hatırlarını sorup konuyu bitireceğiz.

Öneri ve dilekleri içinizden geldiği gibi dile getirebilirsiniz. Tek şartım bunu sadece içinizden geçirmeniz. Henüz demokrasiye sahip bir ülke değiliz…

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Gıda fiyat artışında dünyada ilk beşte yer alan Türkiye, küresel konut fiyat artışı endeksinde ise dünya birincisi olarak yer aldı.

Merkez Bankası verilerine göre ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yıllık artış yüzde 153.1 düzeyine yükseldi. Sahi açıklanan resmi enflasyon ne kadardı? Yüzde 55 mi? Açıklayanın olmasın yatacak yeri…

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bile inanmıyor ki geçen ay bankacılık sektörü konut kredilerinde yeni düzenlemeye gitti.

2 milyon TL olan en düşük konut kredisi limiti 5 milyon TL'ye, 10 milyon TL olan en yüksek kredi limiti ise 20 milyon TL'ye yükseltildi. Zira 2 milyona ev mi kaldı?

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Dar ve orta gelirlilerin ev alması mucizelere bağlı… Ödeme gücünü kat kat aşan kredi taksitleriyle belli ki hepsi ömür boyu kiracı…

Nitekim konut piyasasında yüzde 18'e varan sert düşüşler yaşandı. Millette para falan kalmadı. Alan çoktan aldı. Talep düşerse fiyatlar geriler derken işler değişti birden…

Şimdi deprem nedeniyle açıkta kalan yüzbinler tarafından konuta tekrar yüksek talep gelecek. Fiyatlar belli ki aşağı falan inmeyecek.

Deprem bölgesinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalelerle başlatılan konut inşaatları piyasayı rahatlatır mı?

Erdoğan'ın “yeni yapılaşma ovalardan dağlara doğru olacak” sözleri ve vaatlerinin tam aksine hızla kamulaştırılıp imara açılan tarım alanlarına, ekili arazilere, sulama bölgelerine yapılması.

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Al bakalım sana ülke tarım ve hayvancılığının geleceğine kazma vurup gıdayı pahalılaştırma hamlesi… En değerli, verimli üretim alanlarını ortadan kaldırılması…

Ufak bir örnek verelim konu iyice pekişsin…

TOKİ'nin rezerv alan olarak belirlediği inşaatları başlattığı alan… Neresi?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne ait dünyadaki üç ceviz, badem ve kabuklu bitkiler gen havuzundan birisi olan arazi…

Binlerce ceviz-badem gibi ağaçlar sökülecek konut yapmak için beton dökülecek. Onu kırar yeriz artık… Nasıl olsa kim karşı çıksa vatan haini ilan edilecek.

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Deprem bölgesinde enkaz hafriyatlarının döküldüğü yerlerin verimli tarım arazileri ve sulak alanlarda olması ülke tarımının ve hayvancılığının geleceğini yok ediyor.

Adıyaman'da buğday ekili arazilerde inşaatların başlatılması, hafriyatların dere yataklarına dökülmesi gelecek nesillerin mirasını çalıyor.

Temel ihtiyaç derken adamlar ülkeyi temelinden geleceği gönlümüzden silip atıyor. Yazık oluyor.