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Hayret valla… Kovulmadı!

Ekonomistler “Merkez Bankası bağımsız olmalı” dedikçe inat etti, çorap değiştirir gibi başkanı ve üyelerini değiştirdi. İşler kötü gittikçe suçu eskilere yükledi.

Son olarak başkanlığa Şahap Kavcıoğlu geldi. Kendi kendime dedim ki, alınan bu kararlarla işlerin iyiye gitmesi imkansız… Fazla dayanamaz. Koyar onu da kapının önüne…

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Tam da tahmin ettiğim gibi… Enflasyon patladı, ekonomi yere yapıştı, ülkede döviz kalmadı fakat iki yılı geçtiği halde kendisi kovulmadı. Nerede hata yaptım acaba?

Diyebilirsiniz ki; zaten Merkez Bankası parti bankası gibi… Saray yönetiyor, talimatlar oradan gidiyor, Merkez Bankası sadece uyguluyor… Ne fark eder? Murat Uysal da bire bir bu tanıma uyuyordu. Onu neden kovdu?

Cevabım, bilmiyorum!

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Peki neden bağımsız ve özerk olmalı Merkez Bankası? Siyasete hizmet etmesin diye… Niye? Siyasal iktidarların kısa vadeli çıkarları, popülist ve keyfi uygulamalarına ülkenin geleceğini feda edilmemeli…

Etti! Gelen emirleri dinleyip, faizleri bilinçsizce indirdi. Kimse gerçek faizin ne olduğunu bilmiyor. Dolara yüzde 25, Türk Lirası'na yüzde 36 faiz veren bile çıkıyor. Şimdi çıkıp anlatsalar ya nasıl oluyor?

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Bir terim uydurdular adını “liralaşma” koydular. Faizleri dövize endeksleyip aslında herkesi döviz sahibi yaptılar. Kimseyi liralılaştıramadılar… Çıkıp başarı gibi övünüp, anlattılar.

Geldiğimiz noktada Türkiye kendi parasının itibarını bir başka ülke parasıyla “garanti” vererek korumaya çalışıyor. Kendi parasına güvenmeyen 100 milyar dolar Kur Korumalı'da yatıyor.

Dolardaki her 1 lira artışın ülkeye maliyeti kabaca 100 milyar lira bu durumda…

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Yarın, gelecek ay, gelecek yıl bu sistemi kapatmaya çalışsalar, bu paranın yarısı bile sanal dolar yerine gerçek dolara dönmeye çalışsa yok öyle bir rezerv…

Bu durumdan kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız… Eninde sonunda karşısına çıkınca da sıvışamazsınız. Normal şartlarda geçen yılın sonunda bitirileceği açıklanan Kur Korumalı Mevduat'tan ülkeyi nasıl kurtaracaksınız?

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İstediğiniz ekonomiste sorun… Olay kontrolden çıktı. Maalesef bu işin gidişatı da freni patlamış kamyonun sonundan olmayacak farklı… Ekonomiyi dinliyorum gözlerim kapalı…

Milletin neden dolar ve altın aldığını mı anlamıyorlar? Yatırımcılar “güven” arıyor. Ona da mevcut yönetim ile ulaşılamıyor. Zira öngörülebilir, sağlam ve yatırım yapılabilir ülke payesini kaybedeli çok oldu.

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İşin yıkıcı tarafı onca baskıya rağmen halen döviz mevduatları artıyor ve bir kısmı da yastık altına kaçıp sistem dışına çıkıyor. Acaba gidişatın tersine dönmesi için ne yapmayı planlıyor?

Kendisini tebrik ederim ama bence bugün çıkıp Şahap Kavcıoğlu'nu görevden alsalar dünyalar onun olur. Saadete boğulur… Nitekim o da görmüştür, bu sistemin eninde sonunda uzak olmayan bir süre zarfında fena

patlayacağını…