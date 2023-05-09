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Kasayı tam takır bırakacaklar!

Şevki Yılmaz… Her ne kadar sonradan inkar etse de videosu var halen internette… Refah Partisi'nin eski milletvekili kendisi… AKP'nin bir anlamda akili…

Ne demişti Şevki Yılmaz Akit TV'de; “AK Partisi kasanın ağzını açması lazım… Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı? Bunu yayacağız.”

Niye yalanlıyor ki söylediklerini? Bedavaya akıl verdi. Nitekim Merkez Bankası'nın şu an uyguladığı strateji Şevki Bey'in sözleri…

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Mart ve nisan aylarında Merkez Bankası altın rezervlerinden yapılan satışlar 102 tona yükseldi. Önce ABD ve İngiltere Merkez Bankaları nezdinde tutulan Türkiye'ye ait altınların çoğu ülkeye getirildi.

Neden orada tutuluyorlardı? Türkiye borçlanmalarında teminat görevi üstleniyorlardı.

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Ülkedeki altın rezervlerinin 700 tona ulaştığıyla övünen iktidar, döviz rezervleri hızla eriyince, şimdi tonlarca altın rezervini satmaya başladı. İşte bu Şevki Yılmaz'ın verdiği akıldı.

Düşünsenize, döviz kurlarını serbest bırakırlarsa bir anda fırlayacak yukarıya… Hele seçim ikinci tura kalırsa, yok mu o iki hafta? Başa çıkamazlar fiyatlarla… İlk tur oylarını bile arayacak duruma düşerler sandıklarda…

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Peki, lira neden değer kaybedecek? Kaybetmemesi için bana sebep saysanıza…

Plan yok! Program yok! Politika yok! Güven yok! Beklenti yok! Umut yok! Eski tas eski hamam… Hamamda su kalmadı, hepsi seçim adına doları tutmak için harcandı.

Ülkeye yabancı yatırımcı niye gelsin? Gelmiyor nitekim… Vatandaş niye Türk Lirası'na güvensin? Güvenmiyor nitekim…

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İhracatta her ay rekordan rekora koşuyorduk. Türk Lirası olduğundan değerli tutulunca mallarımız pahalandı… Siparişler bıçak gibi kesilmeye başladı.

Maliyet artışları ve kur baskısıyla 6 aydan bu yana önce yavaşlayan, sonra duraklayan ihracatın verdiği alarm sinyalleri ekonomi yönetimince görmezden gelinince, nisanda sert düşüşe geçildi.

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İhracatta yüzde 17 oranında yaşanan gerileme sürpriz olmadı haliyle… Türkiye, ana ihraç pazarlarında yaptığı satışları Çin'e kaptırdı.

İlk dört ayda ihracat, yüzde 3 azalarak 80.9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 7.2 artarak 124.4 milyar dolar oldu. Aradaki fark ne kadar? Tam 43.5 milyar dolar…

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İhracatı Rusya ve Orta Asya ülkeleri ayakta tutuyor. Rusya dünyadan ambargo yememiş olsa Türkiye daha da kötü durumda… Başka yerlerden alır malı…

Avrupa Birliği pazarı yüzde 6, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yüzde 10.3, ABD ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerinde yüzde 24.2'lik gerileme söz konusu…

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Turizm de kötü giderse toprak atarlar Türkiye ekonomisinin üzerine…

Satalım bakalım altınları yarınlar yokmuşçasına… Mantıkları, aman muhalefete kalmasın da…

Oldu da AKP seçimi kazanırsa “dış güçlerin üzerimizde oynadığı oyunlar” derler… Kaybederse, “Bak gördünüz mü, idare edemediler!”