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Kendini kurtarma derdine düşünce…

Nasıl bir hale geldiyse ülke, “ekonomi kötü” demek hainlikte son rütbe… Tek bir yöne doğru cümle kurabilirsiniz… Skala iyiden başlıyor, daha iyi, pekiyi, çok iyi, fevkalade iyi diye gidiyor.

Özgürlükler noktasında iş buraya kadar geldi! Sahi “özgürlük” demek hâlâ serbest, değil mi?

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Benim anlamadığım, neredeyse bütün medya ellerinde… Televizyonlarında, gazetelerinde her daim bir müjde!

Üç beş kişi “ekonomi kötü” diyor diye mi toparlanamıyor ekonomi? Neden milyarlarca liralık devlet kredileri ile alınan medya yaramıyor hiçbir halta?

Onlar da “ekonomi iyi” diyor. Neden insanları inandıramıyor?

Faturaları eline aldığında, pazara, markete gittiğinde millet fiyatları görünce kimse “ekonomi kötü” diyemese bile, hissediyorlar içlerinde…

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“Ekonomi aslında iyi ama çevresi kötü” desek? Yanına ufak tefek nahoş durumlar dış güçler yüzünden gerçekleşiyorlar diye eklersek hafifletici sebebe girer mi?

Pahalıkta sorumlu yönetim değil, marketler… Gıdada fiyatlarında sorumlu yönetim değil, aracılar… Kredilerde sorumlu yönetim değil, bankalar… Bu böyle uzar…

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Oysa ne de güzel anlatıyorlar… Türkiye'yi yükseltecek stratejileri, politikaları… Büyümenin coşacağını, cazibe merkezi olacağımızı…

Ülkeye para yağacağını, ihracatın patlayacağını, enflasyon canavarını nasıl boğacağımızı… Daha önce yönetimde kim vardı? Sahi o niye yapamadı?

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Cami, din, ezan ile yürütülen politikaların sonuna gelindi. Allahlık oldu ekonomi… Nasıl düzelecek, ne gibi tedbirler alınacak, ne kadar kemer sıkılacak?

Hiçbiri yok! “Bir dizi kararlar aldık” diyorlar lakin kararlar dizilerin sezon finali gibi… Ne olacağını kimse bilmiyor. Seçime kadar idare edilsin sonrası Allah kerim…

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Suçlu sadece yönetici kitlesi mi? Verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi! Peki, ekonomi iyileşti mi? Hayır! Daha kötüye gitti.

Tabii ki olayın gizli kahramanı her zammı sineye çekip “başlarım lan mihrakınıza, nedir bu zamlar?” diyemeyen kadirşinas Türk halkı… Bulmuşlar böyle kitleyi, kitlemesinler mi zamları? Sonuna kadar hakları!

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Geceler sabahsız ekonomi baharsız… Yatırımsız kalırsak büyüme olmaz yalansız… Gitme canım desek kalırlar mı bizimle? Para durmaz bu yönetim sistemiyle…

Sen kaçmasın diye gençlerini ülkede tutabiliyor musun? Onu söylesene… Bir kez olsun aynaya bak ve düşün, ben ne yapıyorum diye! Herkes kendini kurtarma derdinde…