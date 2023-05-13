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Kime değil neye oy vereceğim?

Madem yarın sandıklara gideceğiz oy vereceğiz… Kendi motivasyonumdan bahsetmek istiyorum. Oturdum, düşündüm… Ben neye göre oy kullanıyorum.

Ülke ekonomisi mi? Değil tabii ki… Önceliğim özgürlük… Önceliğim adalet… Önceliğim güven… Bildiğiniz temel insan hakları… Biliyorum bugünün Türkiyesi için biraz lüks kaçtı.

Düzelmeli, normalleşmeli, alışılmamalı… Karanlıktan aydınlığa çıkılmalı…

★★★

Sonrasında tabii ki ülke ekonomisi… Düşünsenize evine zor zar ekmek götüren birinin önceliği ne olabilir ki?

Dini kurallara göre ekonomiyi yönetmeye çalıştılar, geldiğimiz nokta belli… Enflasyondan işsizliğe, gelir dağılımından borç durumuna kadar… Türkiye tam bir enkaz halinde… Çok daha kötüsü bekliyor bizi seçim ertesinde…

Bir yerden düzeltilmeye başlanmalı… Yazık değil mi çalışanına, emeklisine, çocuğuna, gencine? Maalesef çıkış yok mevcut sistemle…

★★★

Genç demişken… Okullara konuşmaya çağırıyorlar arada… Konuşmanın ortasında hilafsız sorduğum bir soru var onlara… “Kim yurt dışına gitmek istiyor, eğitiminden sonra?”

Soruyu değiştirdim son zamanlarda… “Türkiye'de kalacak olan var mı aranızda?” Arkadaş lise seviyesinde öğrenciler bile ülkeyi terk etmeyi düşünüyorsa… Var bir

yerde hata…

★★★

Çok açık söyleyeyim, ben ülkemde artık nasıl adlandırırsanız adlandırın, sığınmacı mı dersiniz, mülteci mi, kaçak mı? Eğitimsizini istemiyorum. Daha da fazla gelecek olmalarından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorum.

Oy verirken en önemli kriterlerimden biri göçmen politikası uygulanması fikri… Avrupa'nın istemediğini para karşılığı ülkende tutmak, bekçiliğini yapmak nedir yani?

★★★

Doğa düşmanı bir zihniyetin ülkeyi yönetmesi aynı şekilde çok rahatsız ediyor beni… Zeytinlikleri kes, taş ocağı yap. Ormanlıkları kes yerleşime aç…

Hele Kanal İstanbul… Kabus gibi… Göz göre göre İstanbul'un celladı bir proje… Savunanlarını görünce tartışmaya bile gerek görmüyorum o zeka seviyesiyle… Ne anlatabilirsin ki embesile?

★★★

Ben bir basın çalışanıyım. O zaman kendi sektörümdeki duruma bakalım.

2002'de Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke içinde 99'uncu sırada olan Türkiye, 2023 endeksinde 165'inci sıraya indi.

Çok sayıda gazetecinin gözaltına alındığı, tutuklandığı Türkiye, basın özgürlüğünün ‘vahim' olduğu ülkeler arasına alınarak, gazetecilerin idam edildiği Afganistan, Sudan,

Çin, İran ile aynı gruba dahil oldu.

Bilmem anlatabildim mi durumu?

★★★

Gece 01'de müziğin bile yasak olduğu bir ülkede… Böyle böyle sayfalarca yazarım ama neyse… Herkesin aklı kendine… Benim bir oyum var. Onu kullanacağım seçimde… Hayırlı olsun vatana millete…