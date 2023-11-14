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Kredi kartı borcunu kapa!

Yatırım tavsiyesi vermek yasaktır ama ben bu yasağı deliyorum ve veriyorum. Kredi kartı kullanıyorsanız zamanında ödemeye bakın ve elinizden geldiği kadar kredi kartı borcunuzu kapatın.

Kredi kartı borçları toplamda 10 ay içinde 991.9 milyar liraya yükseldi. Özellikle yoksul ve geri kalmış illerde, kart borçluluğu oranı genel ortalama olan yüzde 180'lik artışı katlayarak arttı.

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Önceleri iyiydi tabii… Faizleri artırmak yasaklanınca faizsiz kredi tadındaydı… Millet limitinin dibine kadar harcadı. Borçlandı… O devir geçti.

Bankalar söz konusu oranları aşmamak koşuluyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirliyor. Genelde gecikme halinde ödeyeceğiniz faiz yüzde 3.96, nakit avanslarında yapılan gecikmede ise yüzde 4.96 oranında…

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Bankaların en sevdiği kredi kazancıdır bu… Batık oranı düşük kâr marjı fazla… Asgariyi öde, hiç ödeme bir ay geciktir sonra öde… Faiz, faiz üzerine binsin, bankanın kazancı katlansın.

Hatırlarsanız bir ara çarşıda pazarda bile kredi kartı dağıtıyorlardı. Yoldan geçene sözleşme imzalatıp şak orada veriyorlardı. Sonradan yasaklandı.

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Türkiye'de 35 milyon 479 bin kişinin bireysel kredi kartı borcu var. Borçlar öyle 500 lira 1.000 lira da değil… Topla bütün borçları böl borçlu sayısına, kişi

başına ortalama bireysel kredi kartı borcu

27 bin 950 lira…

İşin acı tarafı milyonlarca kişi kredi kartında limit kalmışsa hayatını onunla sürdürmeye çalışması… Kredi kartı harcamalarının yüzde 80'e varan kısmı akaryakıt ve gıda

harcaması…

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Yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü ve her geçen yıl sayısı artan özel günler söz konusu… Yanına bir de şahane kasım, efsane aralık, mükemmel ocak, olmaz böyle şubat diye uydurulan sözde internet alışveriş indirimlerini ekle…

Peki para nerede? Kredi kartında… Aman diyeyim gaza gelme bu ara… Ödeyemeyeceğin borcun altına yatma… Bu faizlerle kalkamazsın sonra…

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Sana diyorum Hakkari… Bireysel kredi kartı borçluluk oranı yüzde 230 oranında arttı. Ya sen Şanlıurfa? Yüzde 238… Peki ya Kilis? Yüzde 228… Nasıl olacak bu iş?

Zirvede olanlar bunlar… Diğerleri de onları yakından takip ediyorlar. Borç işinin eşe dosta, bakkala manava, arkadaşa tefeciye, ev sahibine olanları bilemiyoruz haliyle…

Hele faturalar… Telefon, apartman, internet, elektrik, doğalgaz, su… Bu hesapta bunlar hiç yoklar… Cezası, vergisi, çeki, senedi… Keşke saymakla bitseydi…

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Yarın ülkede ekonominin ne olacağını bilmediği için fabrikalar bile yatırımları durdurmuş, senin borcun sel olmuş. Faizler daha da yükselecek, arşa çıkacak. Sence kazancın ne kadar artacak?

Ben tavsiyemi verip çekileyim. Gerisi banka ile senin bileceğin…