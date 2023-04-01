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Kur Korumalı’dan da buraya kadar!

Ortamlarda faizi yüzde 8.50'ye indirdik diye dolaşıyorlar lakin önceki gün bazı bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini yüzde 35'lere kadar çıkarttı. Yönetim ne yapsın? Kapasiteleri bu kadardı.

Dolar tüm örtülü sermaye kontrolüne, müdahalelere ve bu baskıya rağmen kafasını kaldırdı, 19.19'u aştı. Hemen yeni bir kararname yayınlandı nitekim seçim öncesi böyle bir yükselişe katlanılamazdı.

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Kur Korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı. Kur Korumalı hesaplarda asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek. Ver verebildiğin kadar…

Zira dövizden dönüşümlü Kur Korumalı hesaplarda faiz tavanı 26 Ocak'ta kaldırılmıştı. Şimdi ortada limit falan kalmadı.

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Hayali sayılar, gerçekmiş gibi sunulan raporlar… Oysa Türkiye'nin ekonomisinde her şey sanal… Kur Korumalı Mevduat deyince sanki dolar varmış gibi yapıyorlar. O dolar karşılığı para ödüyorlar. Ancak yok ki öyle bir dolar!

Acaba kur çok hızlı yukarı giderse ödemeyebilirler mi? Neden ki? Zaten Türk Lirası olarak ödüyorlar. Sabaha kadar basarlar... Sonucuna katlandıkları sürece sonsuz kaynakları var.

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Bir türlü anlatamadık diyeceğim ama anlattık, anlamadılar. Referansları din ve şeriat… Böyle idare ediliyor ekonomi… “Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?” demedi mi? Dedi! Şimdi sana bana ne oldu? Bak o konuya hiç değinmedi!

Enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silahın faizi kullanmalısın. Yani kullanmalıydın… Geçti!

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Nitekim aklı başında hiçbir ülke başka bir para birimiyle getiriyi garantilemez… Hele dünyanın en güçlü ekonomisinin para birimi karşısında ben de o kadar faiz veririm demez.

Suni piyasa oluşturma denemeleri daha önce defalarca tecrübe edildi ve sonuç değişmedi. Bir süre hem faiz hem döviz gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı gitti.

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Oysa faiz ile suni olarak oynamaya çalışmasalardı iş çığırından çıkmazdı. Kur Korumalı gibi saçma sapan bir mevduat icat edilerek ülke ekonomisi büyük risklerin içine atıldı.

Bu iş oldukça tehlikeli oldu hadi kapatalım şu hesabı deseler, neyle ödeyecekler? Zaten resmi rezervlerde eksi 57 milyar dolar yani eksideler… Ne var ki kendilerini hiç bozmuyorlar. İstikrarlı şekilde her tercihlerini yanlış olandan yana kullanıyorlar.

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Hey gidi o eski Ramazanlar? Zenginler fakirlere filtre-zekat verirdi. Şimdi fakir fukara garip guraba zenginlerin kur farkını ödüyor.

Seçimi kaybederlerse yeni gelen uğraşsın dursun toparlayacağım diye… Kazanırlarsa temmuz, hazirandan, ağustos temmuzdan, eylül hepsinden iyi olacak… Görün bakın Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı nasıl çatlayacak! Tam 21 yıl yaptıkları gibi yalanlar havalarda uçuşacak.