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Kuru kim tuttu?

Mehmet Şimşek'in açıklamaları enteresandı: “2021 Aralık ayından 2023 Mayıs ayına kadar kur tutulmuş.”

Onu biliyoruz da kim tutmuş? Kimin emriyle tutmuş? Ülke ekonomisine verdiği hasar ne kadar? Bunları da açıklasaydı ya…

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Şimşek sözlerine, “Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar deyip, diğer taraftan kura müdahale doğru olmaz” diye devam etti.

Anlayacağınız serbest bırakılmış hali bu! Bakıyoruz dolar grafiğine halen Şahap Formasyonu çiziyor. Hiç de bırakılmış hissi vermiyor? Acaba saf taklidi mi yapıyor?

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Dolar rezervlerinin çoğu daha önce Türkiye'ye parasını getiren ve kötü ekonomi nedeniyle kaçmak isteyen yabancıya satıldı. Baskılanan döviz kurları sayesinde ucuza tanzim satış mağazası mantığıyla dağıtıldı.

Serbest piyasa olsaydı dövize talep geldikçe fiyatı artacaktı. TL'den dolara geçerken fazla para ödeyecek ve Türkiye'den çıkarken ona göre yüksek ödeme yapacaklardı. Şimdi bu algı uğruna zarar Türk milletinin hanesine yazıldı.

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Madem rasyonel politikalar denildi, ekonominin genel kuralları çerçevesinde ve piyasaya verdiği sözler doğrultusunda, faizi enflasyonun üzerine çekmeli…

Yapabilir mi? Yapamaz! Zira işler birkaç yıl önce tamamen değişti… Bir olması gereken var. Bir de olacak olan… O da biliyor! Dünyanın en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası için negatif reel faiz durumu sürdürülebilir değil… Daha önce denendi… Hem faiz hem kur patlamasıyla deney sona erdi.

Faizler hızla yükseltilecek, Türk Lirası'nın getirisi memnun edecek, diyorsanız bir de buna diğer yönünden bakınız… Bankaların ellerinde onlara zorla satılmış o kadar çok düşük faizli tahvil var ki erir sermayeleri… Sağlam ayar çekmek gerekli…

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Diğer yandan akıllara “Serbest piyasa ekonomisi rica, minnet, sitem, emir, baskı ile kontrol altına alınabilir mi?” sorusu geliyor.

Soruna değil, sonuca müdahale edip çözüm beklemek bizi nereye götürüyor? Madem yetki kendisine neden bu durumu düzeltmiyor?

Serbest piyasa halen askıda… Şirketlere ve bankalara sermaye kontrolü uygulanıyor. Gerektiğinde kamu bankaları piyasada dolar satışı yapıyor. Yine de ancak bu kadar oluyor.

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Bugüne kadar uygulanan politikalar, her daim gerilim yaratan açıklamalar, göreve getirilen liyakatsizler… Kendi para birimimizi yerlerde sürünür hale getirdiler.

Ne yapsın Mehmet Şimşek? İsim mi versin? Nebati ile Şahap'a mı yüklensin. Onlar birer emir erleriydi…

Sahi emri veren kimdi? Herkes biliyor o kişiyi… İpucu vereyim, kadim Türk halkı durumu çok beğendi yine kendisini seçti. Yaşadığı, yaşayacağı günleri dibine kadar hak etti!