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Maaşta büyük kampanya!

Yaşlandı… Eskiden bu kadar geç kalmazdı. Seçime sadece iki gün kaldı. En güvenilir anketlerden biri açıklandığında kaybettiğini anlayınca mecburen coşmaya başladı.

Hele işçi kesimine yapılan zammı gören memurların morali bozulunca, kesenin ağzını iyice açtı. Dağıttıkça dağıtıyor. En düşük memur maaşını 22.000 liraya yükseltiyoruz diye bağırıyor. Son kozlarını oynuyor.

Emeklileri de unutmamış. Onları da kapsama alanı içerisine almış. Böyle olmaz Sayın Erdoğan… Tutan mı var? Bin helikoptere para at yukarıdan… Bakkal yönetir gibi ülke ekonomisini yönetince kurtulamıyorsun takladan…

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Zira bu vaadin aynısını Kılıçdaroğlu yapmıştı. Sahi kaynak nerede? Anlaşılan seçim sonunda kim gelirse gelsin, eğer vaatler yerine getirilirse çok yüksek bir enflasyon ile karşıya karşıya kalacağız kesinlikle…

Daha çok versinler. Derdim o değil ama ne olacak dengeler? Özel sektörün durumunu düşünsene… Sadece kamu çalışanlarından oluşmuyor bu ülke…

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Bu işin daha erken emeklileri, deprem giderleri, ek bütçesi var. Haliyle para basıp dağıtmanın, tatlı tatlı, yemenin acı bir sonucunun olmayacağını düşünmek işin mantığına aykırı…

Bas bas paraları, sür piyasaya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Para basmak bumerang gibidir oysa… Çok iyi yönetmek gerekir çünkü sana enflasyon olarak geri dönecektir…

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Yurt dışından artık kolay kolay borçlanamıyorlar. Yurt içinden borçlansalar piyasaya gidecek parayı toplayacaklar. İyice durgunluğa yol açacaklar.

Bankalar, devlete borç verince özel sektöre ne kalıyor? Hangi parayla kredi açılıyor? Açılamıyor! Merkez Bankası'na sulanıyorlar. “Para basacaksın” emri yolluyorlar.

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Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki, finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken para arzının kontrolden çıkmasıdır. Neden enflasyon patladı, niye Türkiye yıllardır krizden kurtulamadı sanıyorsunuz?

Tamamen yanlış kurgulanmış bir sistem… Yine ve yine… Sonucunun bizi tekrar buraya getireceğini bile bile… Dur daha yeni başlıyoruz. Oturmak yok, oynamaya geldik.

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Nitekim bu sayede Türkiye yüksek oranda fakat kalitesiz büyüyecek… Faydasını kim görecek? Vatandaşa yansımayan sayılardan ibaret büyüme karın doyurmayacak ki!

Verilen maaşlar birkaç ay idare edecek. Sonrasında alım gücü yeniden eriyecek. Bu kafayla al sana Venezuela… Bir kilo kıymaya ödeyeceğin bir çuval dolusu para…

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Dünyada gıda fiyatları geriledi ya… Bilumum tarım ürünü ve bakliyatta gümrük vergisini sıfıra indirdiler. Ucuza ithal edip piyasaya sürdüler. El alemin çiftçisine parayı elden verdiler. Yine de fiyat artışını engelleyemediler.

Aslanın ağzındaki ekmek bile ithal buğdaydan üretiliyor! Önce üretmek gerekiyor. Maaşları isterseniz beşe katlayın, enflasyon sekize katlanınca ne anlamı kalıyor?