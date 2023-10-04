PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Markete gitmek bile lüks!

Doğru olmayan nedir? Yanlış… Gerçek olmayan? Yalan… Ya gerçek olmayanı söyleyen? Ya da yalanı dile getiren…

Bugün için Türkçe dersi buraya kadar… Biz ekonomiye dönelim…

Erdoğan ne demişti? “Ekonomi diyorlar, şimdi Avrupa'nın haline bakın. Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama Avrupa'da raflar boş…”

★★★

Raflar boş ise ekonomiye göre talebi karşılayamıyor demektir. Bu durum arz-talep dengesi gereği fiyat artışını getirir.

Oysa Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Euro Bölgesi'nin “yıllık” enflasyon oranı eylül ayında yüzde 4.3'e geriledi. Boş raflara rağmen fiyat artmaması enteresan tabii…

Nereden biliyorum bunları? Benim alanım ekonomi!

★★★

Bizde de açıklandı enflasyon… Yılın 12 ayında sadece “2 ay” akla yakın, diğer 10 ayı gerçek olmayan verileri yayınladıkları inancı hakim… Buna rağmen yıllık enflasyon yüzde 61.53 seviyesinde…

Ve eylül ayı enflasyonu rafları boş Avrupa'nın yıllık enflasyonundan fazla… Yüzde 4.75 seviyesinde… Elhamdülillah Türkiye olarak bizim raflar boş değil ama cepler boşaldı. Market alışverişi lükse kaçtı.

★★★

Bir umut bağladılar Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e… Adam sihirbaz değil ya… Şapkadan tavşan çıkmıyor işte…

O gelen aflar, vaatler, seçimde dağıtılan ulufeler var ya… Onları diyetini ödetiyorlar millete… Ekonomik krizde iktidara gelip, 21 yıldır ülkeyi yönetip daha beter edenler mi derde derman olacak?

★★★

Takvim yaprakları 2018'i gösteriyordu. “Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” dediydi… Hey gidi günler… Dolar 4.75, enflasyon yıllık yüzde 11.49 seviyesindeydi.

Bu hesapları nasıl yapmıştı, hiç açıklamadı. Zira tutturamadı. Fakat hevesi hiç kırılmadı. Sonrasında çıktı, “Herkes enflasyon hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde yapsın. Aksi yönde hareket edenlerle biz hükümet olarak yetkimizi, milletimiz iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir” açıklamasıyla beklentisini beyan etti.

★★★

Hiçbir bedel ödemedi. Millet iradesini kullandı yine seçildi. Yine seçim olsun yine seçilir. Bu kadim halkın neyi sevdiğini iyi bilir.

Hâlâ bu seneyi atlatırsak seneye kralız muhabbeti… Oysa yıllardır altı ay sonra gelecek düzelmeyi bekliyor ümmeti…

Bugüne kadar yaptığı benzer açıklamalarında ileriye dönük tek bir öngörüsünü ve hedefi tutturamamış olması enteresan tabii…