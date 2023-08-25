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Merkez Bankası faizleri şaha kaldırdı!

Kimse böylesine yüksek faiz artışı beklemiyordu. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Aklıma bir anda eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geldi. O gün onu dinleseler, ayağını Merkez Bankası'ndan kesmeseler saf saf “Madem öyle bizi 2 yıldır neden fakirleştirdiniz?” diye sormamıza gerek kalmayacaktı.

Aslında çok bariz cevabı… Bir inat uğruna yoksullaşan milyonlarca vatandaş… Zenginleşen bir avuç yandaş…

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AKP iktidarı seve seve almadı faiz yükseltme kararını… Çareleri kalmadı… Faizle ilgili ettikleri lafları da afiyetle yiyecekler… İşlerine gelmedikleri için Mehmet Şimşek'in altını oymaya devam edecekler.

İşin güzel tarafı Merkez Bankası hayallere dayalı saçma sapan bölümleri atarak gerçekçi bir açıklama metni yayınladı. Belli ki bu yılın kaybedildiği kabullenilip gelecek yıla odaklanıldı.

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Nitekim faiz kararı sonrası Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi CDS 400 baz puanın altına geriledi. Bu Türkiye'nin yurt dışından daha ucuz maliyetle kredi bulabileceği anlamına geldi.

Enteresan bir gelişme olarak son üç haftada toplamda 7 milyar dolar satılarak yükselişi engellenemeyen dolar kuru faiz artırılınca 1.5 lira birden düştü ilk etapta…

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Şimdilik her şey kitabına göre yapılıyor. Normale o kadar çok özlem duymuşuz ki, millet ona bile seviniyor. Yine de benim mustarip olduğum bazı konular yok değil…

Mehmet Şimşek “Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…” diye bir twit attı. Bu mudur yani? Arkadaş biz de yazı yazacağız…

Oysa Berat Bey öyle miydi? Ya Nebati… Özlüyorum valla kendilerini… Her gün yeni bir yazı konusu yaratıyorlardı. Biri çokomelli bir kişilikti, diğeri ışık saçardı…

Berat Bey hindistan cevizli Eti Puf sevdiğini bizzat belirtmişti. Nebati buğday ile hemhal olduğunu zikretmişti. Diyanet Başkanı bile daha çok mesaj veriyor ekonomi ile ilgili…

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Merkez Bankası'nın adında “banka” kelimesinin geçtiğine bakmayın. Banka değildir! Karar alma merciidir. Fiyat istikrarını sağlar, finansal istikrarı takip eder.

Ülkenin para politikasını yönetir. Mali piyasaları izler. Düzenleyici tedbirler alır. Kur rejimini ayarlar. Gerektiğinde müdahale eder. Ülke adına altın ve döviz rezervleri biriktirir.

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Bağımsızlık lüks değil gerekliliktir! En temelde paranın değerinin siyasal iktidarların kısa vadeli çıkarları ve keyfi uygulamalarına feda etmemek içindir… Hükümetler gelip geçicidir. Ancak ülke ekonomisi geleceği hedeflemektedir.

Bu kararın en olumlu yanı “bağımsızlık” vurgusu… Erdoğan ve ekibine kalsa faizlerin artırılmayacağını herkes biliyordu. Nitekim kimse kendilerine güvenmiyordu. Şimdi hiç değilse bir umut doğdu.