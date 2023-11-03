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Merkez Bankası’ndan son bahisler

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan çıktı, tek tek anlattı. Sempatik, güler yüzlü ve nispeten dolu bir sunum yaptı.

“Yüksek ve dalgalı enflasyonun kontrol altına alınması, uzun soluklu ve meydan okuyucu bir süreç gerektirecek” dedi… Öyle bir vakti var mı? Bilemedim şimdi…

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Başarılı mı? Şu ana kadar değil maalesef… Üçüncü enflasyon raporunda yüzde 58 olan 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 65'e çıkarıldı. Daha üç ay önce açıklanmıştı. Bu kadar büyük bir yanılgı payı olmamalıydı.

2024 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 33'ten 36'ya çıkarılırken, 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 15'ten 14'e indirildi.

Onlarda da yanılırlarsa, “bundan sonra maaş zamları hedef enflasyona göre yapılacak” açıklamasını nereye koyacağız?

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Israrla tekrar ettiği konu “parasal sıkılaştırma” idi… Yani kredi faizlerindeki yüksek seyrin hatta yeni zirvelerin müjdecisi…

İşlerini ya da hayatlarını borçlanarak devam ettiren şirket ve vatandaşlar için zorlu süreç devam edecek. Kredi kartı borcu olmamak en büyük yatırım kalemi haline gelecek.

Varsa kapayın siz de… Kartopu gibi başlayıp çığ gibi düşer evinize… O derece…

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İşin enteresan tarafı geçtiğimiz iki yılın hatalarını kimsenin üstlenmemesi… Ülke fakirleşti, sefalet genişledi zira suçlu falan yok ortada… Kararlar kendi kendine alınmış gibi…

Faiz düşürürken imzası olan Merkez Bankası'nın neferleri hiç utanma duyuyorlar mıdır sizce? Yok be… Nerede? Ülkeyi soktukları yer ekonominin dibi… Kim verdi acaba emri?

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Bu sefer dolar rezervleriyle fazla ilgilenilmedi… Oysa ortada bir gerçek var. Halen kontrol etmek için Merkez Bankası rezervlerinden satıyorlar.

Size şöyle anlatayım, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan yönetime geldiğinden beri 40 milyar dolar rezervlerden satış yapıldı.

Sorulunca, denildi ki; Kur Korumalı Mevduat'tan dönüş oluyor, o paraları karşılıyoruz. Diğer bir değişle sizi aptal yerine koyuyoruz!

Kur Korumalı Mevduat miktarı 126 milyar dolardan 110 milyar dolara geriledi. Yani 16 milyar dolar bir azalma var. Sen ne kadar vermişsin? Yaklaşık 40 milyar dolar…

Peki 24 milyar doları ne yapmışsın? Kur artmasın diye satmışsın… Teferruata da gerek yok, bildiğin dört işlem… Hani ilkokulda öğretilen…

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Merkez Bankası bunların hiçbirini açıklamadı. Belli ki “sır” kapsamındaydı. Hani CIA'in klasik cevabı vardır ya; “Bunu bizim yaptığımızı ne inkar, ne de teyit edebiliriz” tadındaydı.

Bu sorulardan kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Eninde sonunda karşısına çıkınca da sıvışamazsınız. Nasipse bir daha ki toplantıda belki biri çıkar, sorar… Sahi ne olacak tutuldukça dolar?