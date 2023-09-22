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Mesela faiz ne olacak gelecek aya?

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. İyi yaptı. Geçen yıl haram olan faizde bu yıl helal kampanyası mı başladı?

Yine de beni bir düşünce aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararları sanki sarhoş adımları… İlk artış şok bir şekilde 650 baz puandı… Beklenenin oldukça altındaydı. Dolar fırladı.

Sonrasında 250 baz puan artış geldi… “Eyvah bu kadar galiba” denildi… Dolar yükseldi.

Nihayetinde geçen ay 750 baz puan ile kimsenin beklemediği şekilde faizler yüzde 25'e yükseltildi. Dolar hızla geriledi.

Ve dün beklentiler dahilinde 500 baz puan artırıldı. Neye göre bu yükseliş yapıldı? Neden 400 baz puan veya 600 baz puan değil de 500 baz puanda karar kılındı? Düz hesap olsun amacıyla mı?

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Öngörülemeyen bir para politikası yarardan çok zarar getirir. Yatırımcıları bekletir. Faiz beklentilerin sıfır ile 1.000 baz puan arasında olması işlerin iyi gitmediğinin en iyi göstergelerinden biridir…

Bahis oynatır gibi ekonomi mi yönetilir? Yönetiyorlar valla… Mesela ne olacak gelecek aya?

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Öncesinde ne olduğuna bakalım soruyu öyle cevaplayalım.

2021 yılının Mart ayı… Faiz yüzde 19'da… Dolar 8.30 seviyesinde… Enflasyon yüzde 16'da…

Üç beş ekonomi cahilinin Erdoğan'ı doldurmasıyla olduğunu tahmin ettiğim süreçte Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması ve yerine ekonomiye turist Nebati ve Kavcıoğlu çiftinin koltuklara oturmasıyla… Göz göre göre geleceğimizi sattılar adeta…

Nitekim 2023 yılı Eylül ayı rakamları teyit ediyor bu durumu… Faiz yüzde 30'da… Dolar 27.10 seviyesinde… Enflasyon yüzde 59'da…

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Kendi kendilerine oturmadılar tabii o koltuklara… “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan oturttu…

Ne olacağına gelince… Faizler yükselmeye, dolar artmaya, enflasyon kabına sığmayıp taşmaya devam edecek. Bu durum kaçınılmaz.

Erdoğan yapabileceği en iyi ve tek şansı olarak Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek'i göreve getirmiş olsa da düzelme uzun yıllar alır eğer her şey doğru yapılırsa…

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Neyse ki bırak gemiyi sağ salim limana ulaştırmayı, sandalda kürek bile çektirmeyeceğin adam muhalefetin başında…

İstifa etmemek, koltuğu bırakmamak için 40 takla atıyor. Bu saatten sonra bıraksa bile kendisine gösterilen tepki nedeniyle işler dönmez eskiye…

Ekonomi ne kadar kötü olursa olsun Erdoğan hiçbir şekilde kaybetmeyeceğinin farkında… Haliyle ne kamuda tasarruf yapılıyor ne harcamalar kısılıyor. Dolayısıyla para politikası kararlarının anlamı kalmıyor.

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Faiz, paranın kirasıdır… Parayı ne kadar süreliğine kiraya verdiğinize yani borcun vadesine, kime borç verdiğinize göre değişir.

Artık hiçbir ülkenin gözünde Türkiye'nin demokrasisi ve hukuku teminat olarak kabul edilmiyor. Yurt içinde faizi artırırsın ama dünyada sana güvenip borç verecek ülke bulamadığın için kapı kapı dolaşırsın.

Sahi ne oldu Arap paraları? EFT saati mi kaçtı?