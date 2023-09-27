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Mülteci çalıştırana ucuz kredi desteği!

Bundan 4 ay önce seçimlerde sordular, “Mülteciler bizim baş tacımız, onları göndermeyeceğiz hatta yenilerini getireceğiz diyen iktidar ile tamam mı? Devam mı?”

Göndereceğiz diyen değil, daha da getireceğiz diyen seçildi. Halkın iradesi mültecilerin kalmasını istedi. Bu ülke bunu dibine kadar hak etti. Kimse ağlamasın şimdi…

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Seçilenlere sorun… Sorun ki anlatsınlar. Tarımda dünya lideriyiz… Sanayide koşuyoruz… Teknoloji ihracatı yapıyoruz… Demokrasi bizde, kuşlar gibiyiz özgürlükte… Ne aç olan var ne açıkta olan… Haliyle iş kalmayınca işsizlik de artmıyor. O kadar ki, zavallı iktidar partisi mensupları üç-beş işte birden çalışıp hepsinden ayrı maaş alıp bizim açığımızı kapatmak için ter akıtıyorlar.

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Her kuşu tutup havada sadece leylek kalınca biz de işsiz mültecilerin peşine düştük. Şu mülteciler boş boş dolanıyorlar, “Ümmet işsiz mi kalsın?” deyip teşvik açıkladık.

Reklamını yapmak da bana düştü.

KOBİ kardeşim… Krediye mi ihtiyacın var? İşe bir mülteci bir Türk alırsan çok ucuz faizli iki yıllık 1 milyon 250 bin liralık kredin protokole imza atan bankalarda hazır.

Git kullan.

Yetmez diyorsan iki mülteci iki Türk işe alırsın, yine çok ucuz faizli 2 milyon 500 bin lira kredi kullanırsın.

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“İşe alırken teşvik vermeyi anladım ama mülteci ne alaka?” diyorsanız orasını hiç sorma… Suriye, Suriyelilere bu kadar sahip çıkmadı zamanında…

Ağırlıklı olarak imalat sektörünün yararlanacağı bir kampanya diyelim

biz buna…

Araya “Yetenek Transferi” adı altında bilgisayar programlama, araştırma, geliştirme, danışmanlık kadrolarını da dahil etmişler.

Türk çalışan için geçerli olmayan enteresan istisna ve ilave haklar söz konusu…

Mesela yabancıya uygulanacak ücretin alt sınırı brüt asgari ücretin 2 katı olarak uygulanacak. Diplomaya falan da gerek yok! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek belge yetecek.

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Sadece ucuza kredi kapmak için bir Türk'ü işten çıkarıp yerine Suriyeli alacak olan binlerce işletme var.

Ahmet'in kurduğu işyerinin 12 çalışanı var. Krediye başvurdu ama babayı aldı. Kampanyayı duydu, iki çalışanını çıkartıp birini geri aldı. Diğeri yerine Suriyeliyi kadrosuna kattı. Krediyi kaptı. Olan diğer Türk çalışana oldu.

Mehmet atılım yapacak, yeni iş kuracak. Çalışanlardan birini Türk yerine Suriyeli olarak alırsa kredi çekmesi kolaylaşacak. Bizim ülkenin evladı, nüfus kağıdı Türk olduğu için işsiz kalmaya devam edecek.

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Mültecilere yapılan sağlık, eğitim ve vergi ayrıcalıklarından sonra sıra istihdam ayrıcalıklarına geldi. Suriyelilere bakacağına kendi milletine baksan, onlara para harcasan… Bu saatten sonra ümmetin lideri olacağız diye kendini kandırmasan!

Senin halkından insanlar aç dolaşıyor. Kış gelmesin de kombi açılmasın, hava erken kararmasın diye dua ediyor. Demezler mi adama, önce kendi ülkeni, kendi halkını bir düze çıkar…

Milletin çoğu hoşnut ki bu politikalardan, bana ne oluyor sahi… Bak yine bilemedim haddimi!