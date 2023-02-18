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Nebati’ye Merkez Bankası bile güvenmiyor!

Merkez Bankası kimsenin babasının çiftliği değil diyeceğim ama çiftliklerdeki kahyalara ayıp olacak. Orada bile kurallar, nizamlar, iş akış planları vardır. Kafaya göre iş yapmazlar.

Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışı anlatmadan önce işleyişindeki saçmalığa bakalım, yönetimin saçmalığını daha iyi anlayalım.

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Dediler ki; faiz haram nas da orada, kimse engelleyemez bizim faiz düşürmemizi bu cihanda… Eyvallah… İndire indire yüzde 9'a kadar getirdiler. Tamam, senin vücudun senin seçimin… Sonuçlarına katlanacaksan neden olmasın?

Ya sonra? Önceki gün Merkez Bankası'nın bankalara yolladığı yazıda kur riskinin yönetilmesi için minimum faizi yüzde 40'a çıkarmalarını tavsiye etti. Tavsiyenin hangi anlamda ve dostça söylendiğini hepimiz biliyoruz aslında…

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Merkez Bankası'nın sıkı döviz politikası sonuçlarına bakalım… 2022 başında 173 milyar dolar olan kısa vadeli borç 190 milyar dolara kadar çıktı.

Üç gün öncesi net döviz rezervi 10.6 milyar dolar… Zira bunun içerisinde swap denilen değiş tokuş yapılan bilanço makyajlama dışında pek de bir işe yaramayan 69 milyar dolar da var. Bunun anlamı Merkez Bankası'nın “sıfır” rezervinin olması için 58 milyar dolar yollasalar bu iş tamam!

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Bağış olayına gelirsek o çok büyük rezalet…

Merkez Bankası'nın Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Milletin parasını millete vermekten doğal bir şey yoktur” dedi. Tam bir içindekini çıkartacağız, sende olanı sana koyacağız tadında bir yanıtlama… İyi de öyle bir yetkisi var mı? Olmaması ufak bir ayrıntı…

Emir geldi yaptı!

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Yine de açıklamanın esas enteresan tarafı “Eğer bu parayı Hazine'ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik.” demesiydi.

Direkt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi arayıp “senin yatacak yerin yok” deyip küfretseydi daha az acıtırdı. Bir bürokrat bir bakana aleni olarak “senin harcayacağın tek kuruşa güvenmiyorum” der mi? Valla dedi!

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Merkez Bankası'nın deprem için yolladığı 30 milyar lirayı geçen yılın gideri olarak gösterecek. Bu yıla ait olmayacak. Hazine'ye nisanda genel kurul sonrası ödenecek temettünün önemli bir kısmı buraya tahsis edilecek.

Hazine'nin paraya ihtiyacı var. Nereden bulacak? Bildiniz, bizim cepleri yoklayacak.

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Şahsi merakım AFAD neden AFAD'a bağış yapmadı? Sonuçta bütün kamu kuruluşları parayı bağış adı altında sağ cepten sol cebe koymadı mı? Toplanan bütün yardımları yine kendine bağışlasaydı 115 milyar değil 230 milyar lira diye hava atardı.

Ha deprem ha ekonomi yönetimi… Farkları ne dersen biri insanları öldürüyor, diğeri süründürüyor. Sonuçta ikisi de felakete götürüyor.