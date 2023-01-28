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Neden Türkiye’yi batırmaya çalışıyor Avrupa?

“Ey Avrupa!” söylemi ne çok iş yapıyor değil mi meydanlarda? “Efendim” diye cevap verse ne diyeceğiz acaba?

Hatırlatırım, geldiğinde hedef Avrupa Birliği'ne girmekti. Gündüz vakti havai fişekleriyle kutlama yaptırdı kendileri…

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Sahi neden seslenip duruyor Avrupa'ya? Sözde bizi batırmaya çalışıyorlar ya… Söyleye söyleye kendileri de inanmaya başladılar valla… Cevap veren kimse yok sonuçta…

Hiçbir ülke üzerine alınmıyor ya da hiçbiri bizi ciddiye almıyor. Meydan boş olunca esip gürlüyor maşallah… Peki bu Avrupalılar zeka özürlü mü? Neden iş yaptıkları, borç verdikleri ülkeyi batırmaya çalışıyorlar?

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Avrupa, Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri durumunda… Ticaret hacmimiz 2022 yılı itibarıyla 196 milyar dolarda… Mal satıp, mal alıyor. Neden batmamızı istiyorlar?

Türkiye'de kurulu sanayilerine bakarsak Almanya 247 tesis ile ilk sırada… Onu 105 tesis ile Hollanda, 54 tesis ile İtalya takip ediyor. Sonrakiler de hep Avrupa… Ey Avrupa!

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Özel sektörümüzün borcu kime? Yaklaşık 21.5 milyar dolar İngiltere'ye, 18 milyar dolar Almanya'ya, 17 milyar dolar Amerika'ya, 14.5 milyar dolar Hollanda'ya diye gidiyor.

Sahi Araplar bize para yollayacaklardı. Hatta Suudiler bunu 7 Aralık günü, “tez zamanda para Türkiye'nin kasasında” diye açıklamıştı. Gelen, giden olmadı. EFT saatini mi kaçırdı?

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Avrupa, Türkiye'de işlerin iyi gitmesini ister. Neden? Malum Türkiye mülteciler için baraj niteliğinde… Bekçi gibi engelliyor Avrupa'ya kaçak gitmeye çalışan mültecileri…

Zaten Ortadoğu dediğin yer dünyanın pavyonu olmuş durumda. Her milletten insan var. Kim kiminle ne yapıyor? Belli değil! Bu güruhun Avrupa'ya akmasını istemiyorlar.

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Sudan ucuz, bedavaya yakın çalışan işçileri ülkelerine kabul etmiyorlar. Hatta gelmesin diye Türkiye'ye para veriyorlar. Neden? Çünkü kendi gençlerine iş bulmak zorundalar.

Bizim öyle bir derdimiz yok. Tek bir telefonla eşi, dostu, akrabayı işe sokuyorlar nasıl olsa… Sanayi devrimini Suriyelilerle yaptık, teknoloji devrimini de Afganlarla yaparız artık…

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İddia ediyorum, bu kadar kötüsünü bırakın Avrupa, hiçbir dış mihrak yapamazdı! Bugün yaşadığımız ekonomi krizinin hiçbir yerinde dış mihrak yok. Ülkeyi yönetenler tabii ki “var” diyecekler. Aksi takdirde sorumluluğu üstlenecekler.

Yıllarca süper güç olacağım derken süper market olmuşsun. Üretmeyip, yurt dışından alıp yaşamışsın. Borçlanıp harcamışsın. Parayı yandaşların ceplerine akıtmışsın. Şimdi de yok ekonomiyi yıkmaya çalışıyorlar yok bize saldırıyorlar. Geç bunları…